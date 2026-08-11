कोकण

Maharashtra Traffic Rules : वाहनचालकांसाठी दिलासादायक बातमी! वाहतूक नियम मोडल्यास आता कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत; पोलिसांचा मोठा निर्णय

Maharashtra E-Challan Rules for Traffic Violations : महाराष्ट्रात वाहतूक नियमभंगासाठी ई-चलनाद्वारे निर्धारित दंड भरून प्रकरण निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांचा वेळ, खर्च आणि न्यायालयीन फेऱ्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.
How to Check Traffic E-Challan Online

How to Check Traffic E-Challan Online

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : सिग्नल तोडणे, लेनची शिस्त न पाळणे, रस्त्यावरील सुरक्षाचिन्हांचे उल्लंघन करणे यांसारख्या किरकोळ वाहतूक नियमभंगांसाठी वाहनचालकांना वारंवार न्यायालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होणार (Maharashtra traffic police e-challan rules) आहे. तडजोडयोग्य स्वरूपाच्या वाहतूक नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये ई-चलन अथवा निर्धारित दंड भरून प्रकरण निकाली काढण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांचा वेळ आणि खर्च वाचण्यास मदत होणार आहे.

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