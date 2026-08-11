Maharashtra Traffic Rules : वाहनचालकांसाठी दिलासादायक बातमी! वाहतूक नियम मोडल्यास आता कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत; पोलिसांचा मोठा निर्णय

चिपळूण : सिग्नल तोडणे, लेनची शिस्त न पाळणे, रस्त्यावरील सुरक्षाचिन्हांचे उल्लंघन करणे यांसारख्या किरकोळ वाहतूक नियमभंगांसाठी वाहनचालकांना वारंवार न्यायालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होणार (Maharashtra traffic police e-challan rules) आहे. तडजोडयोग्य स्वरूपाच्या वाहतूक नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये ई-चलन अथवा निर्धारित दंड भरून प्रकरण निकाली काढण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांचा वेळ आणि खर्च वाचण्यास मदत होणार आहे. .महाराष्ट्र वाहतूक पोलिसांच्या शाखेने या संदर्भात नवीन नियम लागू केला आहे. वाहतूक नियमभंगाची नोंद झाल्यानंतर संबंधित वाहनावर ई-चलन आकारले जाते. महाराष्ट्र वाहतूक पोलिसांच्या अधिकृत ई-चलन प्रणालीद्वारे वाहन क्रमांक किंवा चलन क्रमांकाच्या आधारे दंडाची माहिती तपासून तो ऑनलाइन भरता येतो..Maharashtra Milk Price Hike : दूध विक्रीत दोन रुपयांनी वाढ; आजपासून दुग्धजन्य पदार्थही महागणार, पाहा काय आहेत नवे दर.किरकोळ आणि तडजोडयोग्य नियमभंगासाठी दंड भरून प्रकरण निकाली निघाल्यास संबंधित वाहनचालकाला न्यायालयात वारंवार हजेरी लावण्याचा त्रास कमी होणार आहे. त्यामुळे वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा त्रास वाचणार आहे. ई-चलनामुळे कारवाईची नोंद डिजिटल स्वरूपात होत असल्याने दंड भरण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यास मदत होत आहे. वाहनचालकांना आपल्या वाहनावरील प्रलंबित चलनाची माहिती ऑनलाइन तपासता येते आणि पात्र चलनाचा दंड डिजिटल पद्धतीने भरता येतो; मात्र, सर्वच वाहतूक गुन्ह्यांमध्ये ही सुविधा लागू होईल असे नाही..Maratha Reservation : 'औंध, सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे गॅझेट लागू करा, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील'; मनोज जरांगे-पाटलांचा सरकारला आक्रमक इशारा.किरकोळ नियमभंग असला तरी त्याची वारंवार पुनरावृत्ती वाहनचालकांसाठी अडचणीची ठरू शकते. वर्षभरात पाच किंवा त्याहून अधिक वाहतूक नियमभंग नोंदवल्यास परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्याची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘दंड भरता येतो’ म्हणून नियमभंग करण्याची सवय न लावता वाहतूक नियमांचे पालन करणे हाच वाहनचालकांसाठी सुरक्षित आणि योग्य पर्याय आहे.-समद बैग, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा, लोटे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.