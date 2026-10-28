Goa ACB Raid Excise Checkposts : महाराष्ट्र-गोवा सीमा तपासणी नाक्यांवर एसीबीची धडक कारवाई; चेकपोस्टवर सापडली बेकायदा रोकड, 10 कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात

बांदा : महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील पत्रादेवी आणि मोले (गोवा) येथील अबकारी खात्याच्या सीमा तपासणी नाक्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आज छापे टाकून कारवाई केली. दोन्ही नाक्यांवरून एकूण १३ हजार ७० रुपये बेकायदा रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणी नाक्यावर सेवेत असलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी एसीबीच्या अधिकाऱ्यांतर्फे करण्यात आली. ही रक्कम कोणत्या कारणासाठी ठेवली होती, याबाबत तपास केला जात आहे. यासंदर्भात एसीबीने अधिक चौकशीसाठी उद्या (ता.२८) दहा जणांना चौकशीसाठी पणजी कार्यालयात बोलावले आहे. अचानक झालेल्या कारवाईने सर्वांचे धाबे दणाणले..देशभरात २६ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर या कालावधीत ‘दक्षता जागरूकता सप्ताह २०२६’ साजरा केला जात आहे. सरकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रामाणिकपणा राखण्याच्या उद्देशाने विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अबकारी खात्याच्या दोन्ही तपासणी नाक्यांवर ही अचानक तपासणी केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक राजन निगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..ST Employees Diwali Salary : ST कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड! सणाआधीच खात्यात पगार जमा; 391 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, प्रताप सरनाईकांच्या पाठपुराव्याला यश.मोले येथील अबकारी नाक्यावर निरीक्षक सतीश गावडे यांनी आपल्या पथकासह अचानक भेट देऊन पाहणी केली. त्याचवेळी पत्रादेवी येथील अबकारी नाक्यावर निरीक्षक प्रज्योत फडते यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान मोले येथील अबकारी नाक्यावर १० हजार ५७० रुपये, तर पत्रादेवी येथील नाक्यावर २ हजार ५०० रुपये बेकायदा रोख रक्कम आढळून आली. अशा प्रकारे दोन्ही ठिकाणांहून एकूण १३ हजार ७० रुपये जप्त करण्यात आले. या कारवाईनंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..जप्त केलेल्या रोख रकमेबाबतची माहिती, तिचा स्रोत आणि या प्रकरणातील संभाव्य अनियमितता यांचा तपास केला जात आहे. चौकशीतून नेमकी काय माहिती समोर येते आणि पुढे कोणती कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. दक्षता जागरूकता सप्ताहादरम्यान करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे सरकारी विभागांमधील कामकाजावर देखरेख ठेवण्याच्या आणि भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने एसीबीने उचलेले पाऊल म्हणून पाहिले जाते..पत्रादेवी तपासणी नाक्याबाबत तक्रारी पत्रादेवी येथील सीमा तपासणी नाक्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. याठिकाणी वाहनचालकांकडून पैसे घेत असल्याचे अनेक व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरल झाले आहेत. त्यामुळे हा तपासणी नाका कायमच वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.