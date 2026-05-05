Nitesh Rane Verdict - महामार्ग अभियंता चिखलफेक प्रकरण : सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या शिक्षेला हायकोर्टाकडून स्थगिती; नेमकं काय घडलं?

कणकवली : महामार्ग प्राधिकरणाच्या अभियंत्यावर चिखलफेक केल्याप्रकरणी मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने (Nitesh Rane High Court stay news) स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या न्यायालयात या संदर्भातील सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी जूनमध्ये होणार आहे. .महामार्ग अभियंत्यावर चिखलफेक केल्याच्या प्रकरणात शासकीय कामात अडथळा केल्याप्रकरणी मंत्री राणे यांच्यासह तीस जणांची जिल्हा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली; मात्र याच प्रकरणात सार्वजनिक शांतता भंग व शांतता भंग करण्यास इतरांना प्रवृत्त केल्याच्या कलमाखाली राणे यांना दोषी धरले. त्यांना एक महिना कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षाही सुनावण्यात आली. जिल्हा न्यायाधीश - एक व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. देशमुख यांनी २७ एप्रिलला निकाल दिला होता. त्यानंतर राणे यांनी सर्किट बेंचमध्ये या निकालाला आव्हान दिले होते..सर्किट बेंचमध्ये काल (ता. ४) सायंकाळी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती देशमुख यांनी कारावासाच्या शिक्षेला स्थगिती देताना पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर होईल, असेही स्पष्ट केल्याची माहिती राणे यांचे वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांनी दिले. यावेळी ॲड. संग्राम देसाई यांच्यासह वकिलांनी काम पाहिले..मुंबई गोवा महामार्गाची पाहणी ४ जुलै २०१९ रोजी करताना तत्कालीन आमदार नितेश राणे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सावंतवाडी उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना बोलावून घेतले होते. पाहणीदरम्यान कणकवली गडनदी पुलावर शेडेकर यांच्या अंगावर चिखल ओतण्यात आला होता.