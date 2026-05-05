Nitesh Rane Verdict - महामार्ग अभियंता चिखलफेक प्रकरण : सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या शिक्षेला हायकोर्टाकडून स्थगिती; नेमकं काय घडलं?

Bombay High Court Grants Stay on Nitesh Rane Sentence : महामार्ग अभियंत्यावर चिखलफेक केल्याच्या प्रकरणात नीतेश राणे यांना दिलासा मिळाला असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने त्यांच्या एक महिन्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
कणकवली : महामार्ग प्राधिकरणाच्या अभियंत्यावर चिखलफेक केल्याप्रकरणी मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकासमंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने (Nitesh Rane High Court stay news) स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या न्यायालयात या संदर्भातील सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी जूनमध्ये होणार आहे.

