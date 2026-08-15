Maharashtra Companies : 6 लाखांवरून थेट 21 लाखांवर! मोदी सरकारच्या काळात कंपन्यांची संख्या कशी वाढली? उदय सामंतांचा मविआला सवाल, 'फेक नॅरेटिव्ह'वरुनही पलटवार

रत्नागिरी : राज्यात उद्योग क्षेत्राचे स्थलांतर आणि कंपन्या बंद पडण्यावरून विरोधकांकडून सुरू असलेला प्रचार हा निव्वळ फेक नॅरेटिव्ह आणि राजकीय स्टंट आहे. केवळ कागदावरच्या निष्क्रिय कंपन्यांवर नियमानुसार कारवाई झाली आहे. महाराष्ट्रातून कोणतीही कंपनी बाहेर गेलेली नाही. २०१५-१६ मधील ६ लाख ७८ हजार नोंदणीकृत कंपन्यांचा आकडा होता. तोच मोदी सरकारच्या काळात वाढून तब्बल २१ लाख १७ हजारांवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत अहवालानुसार परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आजही देशात अव्वल स्थानावरच आहे, असा ठाम दावा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला..लोकसभेत मंत्र्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील ३६ हजार २११ कंपन्या बंद पडल्याची माहिती दिली होती. यावरून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी िट्वट करून महायुतीच्या सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य (Maharashtra Industry Update) केले..Devbhumi Jat Name Change Latest News : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'देवभूमी जत' नामकरणाचा मार्ग मोकळा, गॅझेट नोटिफिकेशन लवकरच; पालकमंत्री चंद्रकांतदादांची माहिती.त्याला उत्तर देण्यासाठी रत्नागिरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री सामंत म्हणाले, केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार ज्या कंपन्या प्रत्यक्ष सुरू नसतात किंवा कागदोपत्री निष्क्रिय असतात, त्या आपोआप बंद होतात. या मोहिमेअंतर्गत देशभरात ३६ हजार २११ कंपन्या बंद झाल्या. त्यामध्ये कोणताही मोठा उद्योग नाही..ॲग्रीकल्चर, बांधकाम, ट्रान्स्पोर्ट, मॅन्युफॅक्चरिंग, मायनिंग, अशा छोट्या कंपन्यांचा समावेश आहे. इतर राज्यांतदेखील यापेक्षा मोठमोठे आकडे आहेत; परंतु विरोधाकांनी याचे राजकीय भांडवल केले. एकट्या महाराष्ट्रात ३ लाख ९६ हजार २११ कंपन्या पूर्णपणे सक्रिय आहेत..Kolhapur Circuit Bench : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी 75 एकर जागेचा मार्ग मोकळा! निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम; 16 ऑगस्टला होणार मोठी घोषणा?.याप्रसंगी चाकण एमआयडीसीतील समस्यांवर भाष्य करताना सामंत म्हणाले, एमआयडीसीच्या हद्दीतील रस्त्यांच्या कामांसाठी निधी मंजूर केला असून, डिसेंबर २०२७ पर्यंत ती कामे पूर्ण होतील; तर गडचिरोलीसह विविध भागांतील प्रकल्पांची खरी माहिती न घेता केवळ प्रसिद्धीसाठी टीका करणाऱ्यांवर त्यांनी निशाणा साधला..शरद पवारांच्या सूचनेचा विचारकोणी ट्वीट केले, काय केले मला याच्याशी काही देणे-घेणे नाही. त्याला उत्तर देण्यास मी बांधील नाही; परंतु ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या सूचनेचे समाधान करणे, ही माझी नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांच्या सूचनेचा विचार नक्की केला जाईल. इतर राजकीय टीकेकडे दुर्लक्ष करून विकासावर लक्ष केंद्रित करणार आहे, असे सामंत यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.