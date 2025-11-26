कोकण
'माझं राजकीय करिअर संपवण्याचा कट, राजघराण्याला पाठिंबा दिला असता, पण...'; राणेंना प्रत्युत्तर देताना काय म्हणाले केसरकर?
Kesarkar Denies Claims Made During BJP Rally : नीतेश राणेंच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना दीपक केसरकर यांनी आपल्या नावाने मत मागितले जात असल्याचा आरोप केला.
सावंतवाडी : ‘माझी तब्येत ठीक नसल्याने प्रचाराला बाहेर पडू शकत नाही. याचा फायदा घेऊन चुकीची वक्तव्ये होत असतील तर ते योग्य नाही. माझ्या नावाने मत मागणे हा जनतेमध्ये गैरसमज पसरविण्याचा प्रकार आहे. कोणीही अशा प्रकारांना बळी पडू नये. जेव्हा माझ्या विरोधात कटकारस्थान होते, तेव्हा सावंतवाडीकर माझ्या मागे उभे राहतात. आज माझे राजकीय करिअर संपवण्याचा आखलेला कट जनतेने ओळखावा आणि मतपेटीतून त्यांना उत्तर द्यावे, असे प्रत्युत्तर आमदार दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी पत्रकार परिषद घेत दिले.