कोकण

Raigad Accident: पालीत मोठा अनर्थ टळला! खड्ड्यांमुळे एसटी बस रस्त्याखाली घसरली; चालकाच्या प्रसंगावधानाने ४२ प्रवाशांचे प्राण वाचले

ST bus skids off road in Raigad district: खड्डेमय रस्त्यामुळे पाच्छापूरजवळ एसटी बस रस्त्याखाली घसरत पलटी होण्याच्या उंबरठ्यावर; चालकाच्या चातुर्याने ४२ प्रवासी थोडक्यात बचावले, ग्रामस्थांचा संताप उफाळला
Driver’s Presence of Mind Prevents Disaster as ST Bus Nearly Overturns in Pali

Driver’s Presence of Mind Prevents Disaster as ST Bus Nearly Overturns in Pali

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अमित गवळे,

पाली: सुधागड तालुक्यातील पाच्छापूर फाटा ते पाच्छापूर रस्त्याची झालेली दुरवस्था किती भयानक आहे, याचा प्रत्यक्ष प्रत्यय बुधवारी (ता. 1) आला. पाली येथून ४२ प्रवासी घेऊन पाच्छापूरकडे जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसला बुधवारी (ता. १ जुलै) दुपारी भीषण अपघाताला सामोरे जावे लागले असते. रस्त्यावरील प्रचंड खड्डे आणि चिखलातून वाट काढताना ही एसटी बस थेट रस्त्याखाली गेली आणि पलटी होता-होता थोडक्यात वाचली. सुदैवाने चालकाने दाखवलेल्या कमालीच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला असून सर्व ४२ प्रवासी सुखरूप आहेत.

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