Raigad Accident: पालीत मोठा अनर्थ टळला! खड्ड्यांमुळे एसटी बस रस्त्याखाली घसरली; चालकाच्या प्रसंगावधानाने ४२ प्रवाशांचे प्राण वाचले

-अमित गवळे,पाली: सुधागड तालुक्यातील पाच्छापूर फाटा ते पाच्छापूर रस्त्याची झालेली दुरवस्था किती भयानक आहे, याचा प्रत्यक्ष प्रत्यय बुधवारी (ता. 1) आला. पाली येथून ४२ प्रवासी घेऊन पाच्छापूरकडे जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसला बुधवारी (ता. १ जुलै) दुपारी भीषण अपघाताला सामोरे जावे लागले असते. रस्त्यावरील प्रचंड खड्डे आणि चिखलातून वाट काढताना ही एसटी बस थेट रस्त्याखाली गेली आणि पलटी होता-होता थोडक्यात वाचली. सुदैवाने चालकाने दाखवलेल्या कमालीच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला असून सर्व ४२ प्रवासी सुखरूप आहेत..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...पाली डेपोतून सुटलेली दुपारी १२:४५ ची पाली-पाच्छापूर-दर्यागाव ही एसटी बस (क्र. MH 20 BL 3097) प्रवासी घेऊन नेहमीप्रमाणे पाच्छापूरकडे निघाली होती. दुपारी साधारण १ च्या सुमारास, पाच्छापूर गावाच्या अवघ्या दीड किलोमीटर अलीकडे आली असता, रस्त्यावरील मोठ्या खड्ड्यामुळे आणि चिखलामुळे बसचे नियंत्रण सुटले. .बस रस्त्याच्या बाजूला घसरली आणि एका बाजूला अत्यंत धोकादायक पद्धतीने कलंडली. बस पलटी होत असल्याचे जाणवताच प्रवाशांमध्ये एकच आक्रोश आणि घबराट निर्माण झाली. मात्र, चालकाने गाडीवर ताबा मिळवल्याने बस थांबली आणि मोठा अपघात टळला. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.चंद्रावरील पिकनिकविशेष म्हणजे, याच खराब रस्त्याविरोधात पाच्छापूर भागातील ९ गावांतील ग्रामस्थांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आगामी ५ जुलै रोजी 'चंद्रावर पिकनिकला चला' या अनोख्या आणि उपहासात्मक सहलीची घोषणा केली आहे. ही सहल होण्यापूर्वीच आज घडलेल्या या घटनेने ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाला आहे. "आम्ही प्रशासनाला वारंवार जागे करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, म्हणूनच ५ जुलैच्या उपरोधिक पिकनिकचे आयोजन केले आहे. आज तर ४२ प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला होता. नागरिकांचा प्रवास रोज मृत्यूच्या छायेत सुरू आहे. आता तरी या प्रशासनाला जाग येईल का? असा संतप्त सवाल स्थानिक ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.