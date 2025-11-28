कोकण

Malvan News : नीलेश राणेंनी उघड केलेली रोकड थेट कोषागारात जमा; निवडणूक प्रक्रियेत नवी खळबळ

Election Officer Confirms : भाजप जिल्हा चिटणीस विजय केनवडेकर यांच्या घरात सापडलेली रक्कम २० लाखांची होती, असा अहवाल पोलिसांनी आम्हाला दिला आहे. ती रक्कम कोषागार विभागाकडे जमा केली आहे. याचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविणार आहोत.
Election Officer Confirms

Election Officer Confirms

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मालवण : येथे भाजप जिल्हा चिटणीस विजय केनवडेकर यांच्या घरात सापडलेली रक्कम २० लाखांची होती, असा अहवाल पोलिसांनी आम्हाला दिला आहे. ती रक्कम कोषागार विभागाकडे जमा केली आहे. याचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविणार आहोत.

Loading content, please wait...
Bjp
Sindhudurg
election
Nilesh rane
BJP Leader
political leader
Malvan
Political Controversy
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com