Malvan News : नीलेश राणेंनी उघड केलेली रोकड थेट कोषागारात जमा; निवडणूक प्रक्रियेत नवी खळबळ

मालवण : येथे भाजप जिल्हा चिटणीस विजय केनवडेकर यांच्या घरात सापडलेली रक्कम २० लाखांची होती, असा अहवाल पोलिसांनी आम्हाला दिला आहे. ती रक्कम कोषागार विभागाकडे जमा केली आहे. याचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविणार आहोत..निवडणूक सनियंत्रण समितीच्या निर्देशानंतर पुढील कार्यवाही होईल, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सूर्यकांत पाटील यांनी आज येथे दिली. आमदार नीलेश राणे यांनी पाटील यांच्यासह पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेत पुढील कार्यवाहीबाबत विचारणा केली..Malvan Sting Operation : नीलेश राणेंची थेट धडक! भाजप नेत्याच्या घरात सापडली पैशांची बॅग, कुठून आले इतके पैसे? मतदारांना देण्यासाठी तर...?.आमदार राणे यांनी बुधवारी (ता. २६) स्टिंग ऑपरेशन करत केनवडेकर यांच्या घरात मतदारांना वाटण्यासाठीचे पैसे असल्याचा आरोप केला होता. तेथे निवडणूक अधिकारी व पोलिसांना पाचारण केले होते. याबाबतच्या पुढील प्रक्रियेबाबत पाटील यांनी ही माहिती दिली..दरम्यान, राणे यांनी निवडणूक अधिकारी तसेच पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी भाजप पदाधिकाऱ्याच्या घरात सापडलेल्या रकमेबाबत अद्यापही एफआयआर का दाखल झाला नाही, अशी विचारणा केली..Malvan News : प्रशासनाने पुतळा बसविण्यास परवानगी द्यावी, अन्यथा गनिमी काव्याने पुतळा बसवू; बाळराजे आवारे पाटील यांचा इशारा .त्याचप्रमाणे मालवणच्या पालिका निवडणुकीवर प्रशासनाचे लक्ष असावे. यंत्रणांनी दक्ष राहावे. येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारच्या गोष्टी घडू शकतात, अशा सूचना त्यांनी निवडणूक अधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाला केल्या. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आल्यानंतरच मालवणमधील काही घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे आल्याचा पुनरुच्चार राणे यांनी यावेळी केला..दरम्यान, घरात सापडलेल्या रकमेबाबत तपासणी सुरू केली असून, निवडणूक आयोगाच्या सनियंत्रण समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे निवडणूक अधिकारी आणि पोलिस प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..त्यानंतर श्री. राणे म्हणाले, ''भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण जेव्हा जेव्हा कोकणात किंवा मालवणमध्ये येतात, तेव्हा तेव्हा अशा प्रकारांना वेग येतो. नुकतेच ते मालवण येथे येऊन गेले. त्यानंतर भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या घरात मोठ्या रकमा आल्या आहेत. मालवणमधील सात ते आठ घरांमध्ये अशा प्रकारचा पैसा मालवणमधील ती रोकड २० लाखांची ठेवलेला आहे. .निवडणूक आयोगाला आम्ही हे तपासण्याची विनंती केली आहे. निवडणुका समान पातळीवर लढविल्या जाव्यात, असे माझे मत आहे. मालवण पालिका निवडणुकीसाठी अनेक उमेदवारांनी आपली प्रॉपर्टी विकली आहे. काहींनी घर, गाडी, पत्नीचे मंगळसूत्र विकून निवडणुकीचे अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे असे प्रकार घडणे, ही काही सिंधुदुर्गची संस्कृती नाही.''.ते म्हणाले, ''मी काही दिवसांपासून सांगत आलो आहे की, रवींद्र चव्हाण येतात तेव्हा पैसे वाटपाची गती वाढते. अनेकांची मते दहा-दहा हजारांना विकत घेतली जाणार असतील तर सर्वसामान्य उमेदवारांनी काय करावे? अशा प्रकारांमुळे गरीब उमेदवार स्पर्धेत कसा टिकणार? शहरात, राज्यात आणि देशात असे कधीही होऊ नये, असे आमचे म्हणणे आहे..हे प्रकार जनतेसमोर आणण्यासाठी आम्ही पुढे आलो आहोत. पैसे वाटपाचे प्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी आणि एफआयआर दाखल करावा, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.''.नीलेश राणे यांनी स्टिंग ऑपरेशनद्वारे दाखविलेले पैसे माझ्या केके कन्ट्रक्शनचे आहेत. पत्नी वेदिका केनवडेकर या व्यवसायात असून, मालवण येथील फोवकांडा पिंपळ येथे त्यांच्या टॉवरचे काम सुरू आहे. रेरा रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन आणि जीएसटी क्रमांक घेतला आहे. दररोज माझ्याकडे येणाऱ्या कामगारांना मला चेकने पैसे देता येत नाहीत आणि मला ते पैसे माझ्या नातेवाइकांनी आणि मित्रांनी दिलेले आहेत. त्याचे सगळे पुरावे माझ्याकडे आहेत आणि मी १०० टक्के ते सादर करणार आहे."- विजय केनवडेकर, जिल्हा चिटणीस, भाजप.