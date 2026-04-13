कोकण

Malvan Ice Mystery : कोकणात निसर्गाचा अजब चमत्कार! निळ्याशार आकाशातून थेट घरावर पडला 5 किलोचा बर्फाचा गोळा; मान्सून लांबणीवर पडण्याचे संकेत?

What is a Megacryometeor and How Does It Form? मालवणमध्ये आकाश स्वच्छ असताना ५ किलो वजनाचा बर्फाचा गोळा घरावर पडल्याची दुर्मिळ घटना घडली असून तज्ज्ञांनी याला ‘मेगाक्रायोमेटोर’ असे संबोधले आहे.
megacryometeor in India Malvan incident

सकाळ डिजिटल टीम
मालवण : देवली-परबवाडी (ता. मालवण) येथे दोन दिवसांपूर्वी विजय मधुकर देऊलकर यांच्या घरावर अचानक ५ किलो वजनाचा एक बर्फाचा गोळा (Malvan Ice Mystery) कोसळला. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्यावेळी हा गोळा पडला तेव्हा आकाशात पावसाचे ढग नव्हते की कोणतेही वादळ नव्हते. हवामानशास्त्रात या दुर्मिळ घटनेला ‘मेगाक्रायोमेटोर’ असे संबोधले जाते असल्याचे अभ्यासकांनी सांगितले.

