मालवण : शक्तिपीठ मार्गाला होत असलेल्या विरोधाबाबत प्रशासनाने भूमिपुत्रांशी एकदा नाही, तर अनेकदा चर्चा करायला (Shaktipeeth Highway opposition in Maharashtra) हवी. यात संवादातूनच मार्ग काढणे आवश्यक आहे, असे मत आमदार नीलेश राणे यांनी येथे व्यक्त केले. खासदार सुप्रिया सुळे या मुख्यमंत्री होणार, ही केवळ अफवा असू शकते. गुणवत्तेवर असे होऊ शकत नाही आणि महायुतीमध्ये अशा कोणत्याही चर्चा सुरू नसल्याचेही ते यावेळी म्हणाले..‘नीलरत्न’ बंगल्यावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, विकी तोरसकर, बाबा परब, जॉन नरोन्हा आणि मंदार लुडबे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार राणे यांनी राज्यासह राष्ट्रीय राजकारणातील विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘संजय राऊत काय बोलले हे मला माहीत नाही. उद्या अमेरिकेत जे काही सुरू आहे, ते माझ्यामुळेच सुरू आहे, असेही ते म्हणतील. त्यामुळे त्यांच्या विधानांना उत्तरे देण्याची गरज नाही.’.मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून राहुल गांधींवर निशाणा साधताना राणे म्हणाले, ‘२००९ मध्ये डिलिमिटेशन झाल्यानंतरच मी काँग्रेसचा खासदार झालो होतो. लोकसंख्या बदलली किंवा स्थलांतर झाले, तर डिलिमिटेशन करावेच लागते. ते काँग्रेसच्याच काळात झाले, मग काँग्रेसला देशद्रोही जाहीर करायचे का? सभागृह न चालण्यास राहुल गांधी जबाबदार असून, डिलिमिटेशन देशद्रोही कसे, हे त्यांनी सभागृहात मांडावे.’.Solapur DCC Bank Result : पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा मास्टरस्ट्रोक! सोलापूर जिल्हा बँकेत भाजपची एकहाती सत्ता; 19 पैकी 18 जागांवर वर्चस्व, मोहिते-पाटील पॅनेलचा दारुण पराभव.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची देशभरात ‘क्रेझ’ असून, अनेक जण पक्षात येत आहेत. कार्यकर्त्यांना न्याय देण्यासाठी जिथे मागणी असेल तिथे, अगदी गोवा आणि उत्तर प्रदेशातही निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू आहे. याबाबत अंतिम निर्णय श्री. शिंदे घेतील, असे राणे यांनी स्पष्ट केले. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत प्रशासनाने स्थानिक लोकांशी एकदा नाही, तर अनेकदा चर्चा करून त्यांचे म्हणणे आणि विरोध ऐकून घेतला पाहिजे. संवादातूनच यावर मार्ग काढावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..जोपर्यंत स्थानिक लोक सांगत नाहीत, तोपर्यंत सी-वर्ल्ड प्रकल्प होणार नाही. मी स्वतःहून हा प्रकल्प करणार नाही. पूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींनी १०० दिवसांत सी-वर्ल्ड प्रकल्प रद्द करू, असे आश्वासन दिले होते; पण अद्याप त्याची अधिसूचना रद्द झालेली नाही. टाळंबा प्रकल्पाबाबतही अशीच फसवणूक करण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली..Kolhapur Mayor Tenure : कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! महापौरपदाचा कालावधी 10 महिने की सव्वा वर्ष? खासदार महाडिकांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचा निरोपच सांगितला.‘त्या’ व्हिडिओची तपासणी आवश्यक!मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी व्हायरल केलेल्या पैशांच्या व्हिडिओवर बोलताना नीलेश राणे यांनी या व्हिडिओची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणी केली. ‘निवडणूक होऊन दोन वर्षे झाली आहेत, हा व्हिडिओ एडिट केला आहे का, हे तपासले पाहिजे. राजगड कार्यालयात मनसेच्या एका कार्यकर्त्याला मारहाण झाली होती, त्याचाही व्हिडिओ सोशल मीडियावर आहे, तो देशपांडे यांनी आधी पाहावा. रोज उठून तथ्यहीन आरोप करण्यापेक्षा ती पैशांची बॅग कोणी आणि कशासाठी दिली, याचा तपास झाला पाहिजे,’ असे आव्हान राणे यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.