Malvan ST Bus: चालत्या एसटीतून अचानक धुराचे लोट; कुपेरी घाटीत प्रवाशांची खिडकीतून उडी

मालवण : वेंगुर्ले येथून मालवणच्या दिशेने येणाऱ्या एसटी बसमधून अचानक धुराचे लोट निघाल्यामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. या घटनेत गाडीला आग लागल्याच्या भीतीने प्रवाशांनी धावत्या प्रसंगात खिडकीतून बाहेर उड्या मारल्या. कुपेरी घाटीत ही घटना घडली. जखमी तरुणीवर मालवण ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. मालवण येथील एक युवती कुडाळ येथे कामाला जाते. काल रात्री उशिरा ती कुडाळ-मालवण सीएनजी बसने मालवणला येत असताना ‘काळसे होबळीचा माळ’ येथे बस बंद पडली..त्यामुळे त्या बसमधील प्रवाशांना मागून येणाऱ्या वेंगुर्ला-मालवण सीएनजी बसमध्ये बसवण्यात आले. आधीच प्रवासी असलेली ही बस पेंडूर मार्गे मालवणकडे येत असताना पूर्ण खच्चून भरली होती. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास कुपेरी घाटीतील चढावावर एसटी बसमधून अचानक मोठा आवाज आला आणि धुराचे प्रचंड लोट पसरले. तसेच गाडीने पिकअप घेणे बंद केले. गाडी सीएनजी असल्याने चालकाने खबरदारीचा उपाय म्हणून तत्काळ गाडीचा स्विच बंद केला.मात्र, धूर येतच राहिल्याने गाडीला आग लागल्याच्या भीतीने प्रवाशांमध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला. सर्व प्रवासी बाहेर पडण्यासाठी दरवाजाकडे धावले. प्रवाशांची पळापळ आणि काळोखाचे साम्राज्य यामुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती. याच गोंधळात घाबरलेल्या एका तरुणीने प्रसंगावधान न राखता खिडकीतून बाहेर उडी मारली. जमिनीवर आपटल्यामुळे आणि झाडी-झुडपांत पडल्यामुळे तिच्या हाताला व पाठीला गंभीर मार लागून ती दुखापतग्रस्त झाली. अन्य काही प्रवाशांनीही खिडकीतून उड्या मारल्या मात्र त्यांना कोणतीही दुखापत झाली नाही.ओरोस येथील बैठक आटोपून कुंभारमाठ येथे घरी चाललेले आरोग्य सेवक लक्ष्मण नातेवाड यांनी रस्त्यावर झालेली गर्दी पाहून आपली गाडी थांबवली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून आणि तरुणी दुखापतग्रस्त झाल्याचे पाहून त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता जखमी तरुणीला आपल्या खासगी गाडीतून मालवण ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिच्यावर तातडीने प्राथमिक उपचार केले. घटनेची माहिती मिळताच नगराध्यक्षा ममता वराडकर, मोहन वराडकर, निकीत वराडकर, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते दादा नाईक यांनी तातडीने रुग्णालय व घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमी तरुणीची विचारपूस करत मदतकार्य केले. तरुणीचे नातेवाईकही रुग्णालयात पोहोचले..नेमका बिघाड काय? दरम्यान, मालवण आगाराचे अधिकारी व कर्मचारी यांनीही रुग्णालयात धाव घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. चालकाने सतर्कता दाखवत इतर प्रवाशांची विचारपूस केली आणि बंद पडलेली सीएनजी गाडी मालवण डेपोत आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली. गाडीतून अचानक धूर का आला आणि नेमका काय बिघाड झाला, याचा तपास मालवण आगाराकडून केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.