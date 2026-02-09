Malvan Water Crisis : धामापूरची ‘लाईफलाईन’ धोक्यात; पर्यटनाचा बहर, पण पाण्याची कसरत; धामापूरवर किती ताण सहन होणार?

मालवणला पाणी येते कोठून?हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी आधी मालवणची पाण्याची गरज लक्षात घ्यायला हवी. फार पूर्वी जलवाहतुकीच्या काळात येथे लोकसंख्येच्या दृष्टीने गजबजाट होता. अर्थात त्या काळात पाणी वापर मर्यादित असायचा. त्यामुळे प्रामुख्याने विहिरी, तसेच इतर नैसर्गिक जलस्रोतांचा वापर करून पाण्याची ही गरज भागत असे. पुढे पाणी योजनांचा जमाना आला. .शहराला स्वतःच्या सक्षम व्यवस्थेची गरज निर्माण झाली. साधारण २५ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी धामापूर तलावावरून मालवणात पाणी आणणारी विशेष योजना मंजूर केली. याशिवाय पालिकेच्या राजकोट नळपाणी योजनेवरूनही शहरात पाणी पुरवले जाते. सद्यस्थितीत धामापूर नळयोजनेतून शहराला एक दिवस आड पुरवठा होतो. .Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.मार्चपासून शहरासह कुंभारमाठ, आनंदव्हाळ या भागालाही पाणी पुरवले जाते. मालवण शहराची लोकसंख्या सुमारे १८ हजार आहे. शहराला सध्या दिवसाला ५ मिलीयन लिटर पाण्याची गरज आहे. धामापूर योजनेतून प्रत्यक्षात १ मिलीयन लिटर पाणी उपलब्ध होते. इतर गरज प्रामुख्याने विहिरींच्या माध्यमातून भागवली जाते. शहरात २२६५ खासगी, तर ४६ सार्वजनिक विहिरी आहेत. .इतरही काही नैसर्गिक जलस्रोत असले तरी त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. धामापूर नळपाणी योजना २५ वर्षांपूर्वी कार्यान्वित झाली, तेव्हा तुलनेत नळजोडणी घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे या योजनेतून मिळणारे उत्पन्न मर्यादित असल्याने पालिकेला ती चालवण्यासाठी आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागेल. धामापूर पाणी साठवण होणाऱ्या विहिरीत असलेल्या जलपातळीचा विचार करता दिवस आड पुरवठा करता येतो..Premium|Study Room : लडाखमध्ये भारताचा पहिला भूऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्प; स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल.मालवणमध्ये पिण्याच्या पाण्याबरोबरच व्यावसायिक पाण्याची गरजही वाढली आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच पर्यटनवाढीचा प्रचंड वेग हे यामागचे मुख्य कारण आहे. पुढच्या १० वर्षांत या वाढीचे गणित खूप चढते असणार आहे. धामापूर योजनेवरून शहराबरोबरच लगतच्या पर्यटनवाढ झालेल्या गावांमधून पाण्याची मागणी होऊ लागली आहे. यात तारकर्ली, देवबाग, वायरी भूतनाथ, कोळंब आदी भागांचा समावेश आहे. हे भाग समुद्र किनाऱ्यावर असल्याने त्यांच्या परिसरात गोड्या पाण्याचे स्रोत मर्यादित आहेत..क्षारता वाढल्याचे परिणाममालवण शहर व परिसरात खासगी विहिरींची संख्या मोठी आहे. अलीकडे गोड्या पाण्याचा अतिरिक्त उपसा, या पाण्याचा अतिरिक्त वापर, खाड्यांमध्ये होणारे बेसुमार वाळू उत्खनन, वातावरणातील बदल या कारणांमुळे किनारपट्टीवर पाण्याची क्षारता वाढण्याचे प्रमाण अधिक वेगवान आहे. .पावसाळ्याआधीचे दोन-अडीच महिने विहिरींना मचुळ पाणी येण्याचे प्रमाण जास्त असते. आडवण, देऊळवाडा, धुरीवाडा यांसह शहराच्या किनारी भागात ही समस्या अधिक आहे. नेमका याच उन्हाळी हंगामात पर्यटकांचा राबता जास्त असतो. साहजिकच पाण्याची मागणी आणखी वाढते. यामुळे पुढच्या काळात मालवण आणि परिसराला सक्षम पाणीपुरवठा योजनेची गरज आहे..धामापूर योजनेच्या मर्यादासाधारण २५ वर्षांपूर्वी उभारलेली ही पाणी योजना आता आपल्या मर्यादा दाखवू लागली आहे. मुळात मालवण शहर आणि धामापूर तलाव यातील अंतर जवळपास २० किलोमीटरचे आहे. दोन डोंगर पार करून शहरात पाणी आणावे लागते. .यासाठी दोन ठिकाणी पंपिंगची व्यवस्था आहे. या योजनेचे पाईप जुनाट बनल्याने ते वारंवार फुटतात. याचा परिणाम शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर होतो. आताही नव्या योजनेत पाणी ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च जास्त असणार आहे. याचा भुर्दंड पाणीपट्टीच्या रूपाने नागरिकांवर पडणार आहे. अशावेळी ही योजना चालवणे कितपत व्यवहार्य असेल, हा प्रश्न आहे..धामापूरला पर्याय धामापूरचशहराच्या पाणीप्रश्नाला उत्तर म्हणून यंत्रणा पुन्हा याच तलावाकडे आशेने बघू लागली. यातूनच महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती राज्यस्तर नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत पाणीपुरवठा प्रकल्प निधी मंजूर झाला. ४३ कोटी २६ लाखांच्या या निधीच्या माध्यमातून नवीन पाईपलाईन बसवण्यास सुरुवात झाली आहे. २०२७ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. .खासगी जमिनींमुळे यात काही अडचणी येत असल्या तरी त्याची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात आहे. या नव्या योजनेतून मालवणलगतच्या तारकर्ली, देवबाग, वायरी भूतनाथ, कोळंब या गावांनाही पाणी देण्याचे नियोजन आहे. या तलावाची एकूण साठवणूक क्षमता २.८५७ दशलक्ष घनमीटर तर वापरात येणारे पाणी २.४४१ दशलक्ष घनमीटर इतके आहे. अशा स्थितीत मालवणच्या भविष्यातील वाढत्या पाणी गरजेसाठी केवळ धामापूर तलावावर अवलंबून राहिल्यास त्याचा याच्या जैवसमृद्धीवर परिणाम होईल..धामापूरचे अवलंबत्वहा तलाव मुळातच धामापूर आणि काळसे या गावांची गरज लक्षात घेऊन बनवला गेला. इतक्या वर्षांनंतर हा तलाव म्हणजे या परिसराची ‘लाईफलाईन’ बनला. यावर भातशेती अवलंबून आहे. तलावात ५ ते ६ लाखांच्या माशांचा लिलाव होतो. धामापूर आणि काळसे या गावांना पिण्याचे पाणी याच तलावामुळे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्रोतांद्वारे मिळते. याशिवाय गेल्या २५ वर्षांत मालवणला होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा धामापूर हा मुख्य स्त्रोत बनला आहे. याशिवाय तलावाच्या परिसरात समृद्ध जैवविविधता निर्माण झाली आहे. यामुळे कित्येक प्रकारच्या वनौषधी, दुर्मीळ वृक्ष, दुर्मीळ जीवसृष्टी येथे वसली आहे..उपसा वाढला तर...सध्याच्या नियोजनात धामापूर तलावातील उपलब्ध जलसाठ्याला गृहित धरून नियोजन केले जात आहे. प्रत्यक्षात हा साठा मर्यादित आहे. अलीकडच्या वर्षांमध्ये वाढती गरज लक्षात घेता उपलब्ध असलेले पाणीही अपुरे पडू लागले आहे. मालवणची वाढती गरज लक्षात घेता येथून अतिरिक्त पाणी उपसा झाल्यास धामापूर तलावाचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. याबाबत ‘स्यमंतक’ या संस्थेने अभ्यास केला आहे. त्यानुसार अतिरिक्त उपशाने उद्भवणारे.दुष्परिणाम असे ःधामापूर तलावातून झिरपणारे गोडे पाणी कर्ली खाडीला मिळते. यामुळे खाडीच्या पाण्यात गोड्या पाण्याचा दाब कायम राहतो, जो समुद्राचे खारे पाणी जमिनीखाली शिरण्यापासून रोखतो. तलावातून अतिरिक्त उपसा झाला, तर गोड्या पाण्याचा दाब कमी होईल. परिणामी, ''सॉल्ट वॉटर इन्ट्रुजन''मुळे धामापूर, काळसे आणि इतर किनारपट्टीच्या गावातील जमिनीखालील गोड्या पाण्याचे झरे कायमचे खारे होण्याची भीती आहे..तलावाच्या परिसरातील वनक्षेत्र, येथील आर्द्रता तलावाच्या पाणीसाठ्यावर अवलंबून आहे. पाणी कमी झाल्यास येथील जैवविविधता नष्ट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अति-उपशामुळे तलावाचा तळ उघडा पडल्यास बाष्पीभवन वाढेल आणि जमिनीला तडे जाऊन तलावाची पाणी साठवून ठेवण्याची नैसर्गिक क्षमता कायमची कमी होईल. पाणीसाठा अत्यंत कमी झाल्यास त्यात ''युट्रोफिकेशन'' प्रक्रिया होऊन शेवाळाचे प्रमाण वाढू शकते..तसे झाल्यास ते पाणी पिण्यायोग्य राहत नाही. तलावातील पाणी नदीसारखे वाहते नसल्यामुळे येथील स्वयंशुद्धीकरण प्रक्रिया संथ असते. त्यामुळे अतिरिक्त उपसा केल्यास तलावातील विरघळलेला ऑक्सिजन कमी होऊन जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो. या तलावाला पाणीपुरवठा करणारे ६२ ओहोळ हे तलावाच्या रक्तवाहिन्या आहेत. या प्रवाहांसोबत येणारा गाळ नैसर्गिकरीत्या पाणथळ जागी अडवला जातो. .या पाणथळ जागेला नैसर्गिक ''किडनी'' म्हटले जाते, कारण त्या पाणी शुद्ध करतात. त्यावरही प्रभाव पडू शकतो. आणि काळसे येथील सडा हा या तलावाचे मुख्य अंग आहे. हा सडा अत्यंत सच्छिद्र आहे. तलावात येणारे ६० ते ७० टक्के पावसाचे पाणी हे सड्याद्वारे जमिनीत मुरते; पण अलीकडच्या काळात या सड्यावर होणारी बांधकामे आणि अनियंत्रित बोअरवेल्समुळे येथील भूजल पातळी कमी होण्याची भीती आहे. जर सड्यावरील हा ''रिचार्ज झोन'' नष्ट झाला, तर तलावाचा मुख्य स्रोतच कायमचा बंद होईल..धामापूर दृष्टिक्षेपात(पाणीसाठा द.ल.घ.मी. तर वन, कृषी क्षेत्र हेक्टरमध्ये)मालवणसाठी सध्या वापरले जाणारे पाणी -०.१२बाष्पीभवन नुकसान -०.२३०एकूण गळती -०.३३०पाटबंधारेकडे मालवणचे पाणी मागणी -१.४तलावाच्या परिसरातील वनक्षेत्र -६७.७मासेमारीतून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न -५०००००.मालवणसाठीचे पर्यायमालवण शहराची तहान भागविण्यासाठी केवळ धामापूरवर अवलंबून न राहता शाश्वत पर्याय शोधण्याची गरज आहे. स्यमंतक संस्थेने केलेल्या अभ्यासात हे पर्यायही सुचवण्यात आले आहे.कासारटक्का येथील जलप्रवाहावर योग्य क्षमतेचा कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा बांधल्यास पावसाचे पाणी अडवून भूजल पातळी वाढवता येईल. हे पाणी उंचावर साठवून गुरुत्वाकर्षणाचा वापर करत शहराला पुरवठा करता येईल.शहरातील आय.टी.आय. जवळील जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन केल्यास मालवणची पाण्याची गरज तिथून बऱ्याच अंशी भागवता येईल..मालवण शहरात काटेकोरपणे ‘स्पंज सिटी’ संकल्पना राबवणे आवश्यक आहे. यामध्ये सच्छिद्र रस्ते आणि पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करून जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढवली जाते. विहिरी, पाणथळ जागा इत्यादींचे संवर्धन करून पावसाचे पाणी इथे झिरपवता येईल. यामुळे शहराच्या भूजलाची, विहिरींमधील क्षारता कमी होईल.डोंगुर्ला तलाव पुनर्जीवन, संवर्धन करून पाणी गरज काही प्रमाणात भागवता येऊ शकते..तलावातील पाणीसाठा दशलक्ष घनमीटरएकूण जलसाठा क्षमता - २.८५७वापरात येणारा जलसाठा - २.४४१सिंचनासाठी वापरला जाणारा साठा -१.६६६सिंचनासाठी अवलंबून कृषी क्षेत्र -७३.मालवण हे सिंधुदुर्गातील सर्वांत मोठे पर्यटन शहर. येथील लोकसंख्या वाढीबरोबरच वाढत्या पर्यटन संख्येचा अतिरिक्त ताण येथील पायाभूत व्यवस्थेवर आहे. पाणी हा यातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक. येथील पाण्याची वाढती तहान भागवण्यासाठी धामापूर तलावाला पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे..गेली २५ वर्षे या तलावावर या शहरासाठी सुरू असलेल्या पाणी योजनेच्या विस्ताराचा प्रकल्प सुरू आहे; धामपूर तलावाच्या परिसंस्थेशी केलेली कोणतीही तडजोड भविष्यात नैसर्गिक आपत्तीला निमंत्रण देणारी ठरेल. मालवण शहराचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी जैवविविधतासंपन्न जागतिक वारसा असलेल्या तलावाचे शोषण करण्याऐवजी पावसाच्या पाण्याचे नियोजन आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन हाच एकमेव वैज्ञानिक मार्ग आहे..शेकडो वर्षांपूर्वी धामापूर आणि काळसे गावातील पूर्वजांनी हा तलाव आपल्या पुढील पिढ्यांचा विचार करून बांधला होता. आता या शहरांनी स्वतःच्या पाणी स्त्रोतांचे संवर्धन करण्याऐवजी ग्रामीण भागातील नैसर्गिक स्त्रोतांचे शोषण करणे, हे अनैतिक आहे. मालवण शहराने केवळ एक 'पाणी उपभोक्ता' न राहता, आपल्या शेजारील गावांच्या नैसर्गिक वारशाचा आदर करून 'जल-स्वराज्य' निर्माण करावे. धामापूर तलावाचा अति-उपसा म्हणजे एका जिवंत वारशाची 'पर्यावरणीय हत्या' करण्यासारखे आहे.- सचिन देसाई, स्यमंतक संस्था, धामापूर.धामापूर तलावातून अतिरिक्त पाणी उपसा झाला तर त्याचा गावाच्या पाणी व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार आहे. येथील विहिरी व इतर जलस्त्रोत आटण्याची भीती आहे. शिवाय धामापूरसह काळसे येथील शेती, बागायती या पाण्यावरच अवलंबून आहे. आधीच तलावात गाळ मोठ्या प्रमाणात साठला आहे. तो काढण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात नाहीत, तरीही केवळ धामापूर तलावावर अवलंबून राहणे कितपत योग्य आहे? यामुळेच काळसे आणि धामापूर या गावांचा अतिरिक्त पाणी उपशाला विरोध आहे. मालवण पालिकेने खरंतर पाण्यासाठी इतर पर्याय तयार करायला हवे होते.- मानसी परब, सरपंच, धामापूर.धामापूर नळ पाणी योजनेचे नव्याने काम होत आहे. मात्र, ज्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध व्हायला हवे, तेच जर मिळत नसेल तर या योजनेचा उपयोग काय? कारण स्थानिक ग्रामस्थांनी धामापूरचे पाणी किती प्रमाणात घ्यावे, याचे बंधन घातलेले आहे. भविष्यात अशीच परिस्थिती राहिल्यास पाणी कसे उपलब्ध होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे..या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करायची असेल तर कुंभारमाठ येथील डोंगुर्ला तलावातील गाळ काढायला हवा. त्याशिवाय शहरातील राजकोट येथील 'चांभार' कोंड तलावासारखी विकसित करण्याबरोबरच पावसाच्या पाण्याची साठवण, विहिरींचे बळकटीकरण, जुन्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन असे पर्याय अंमलात आणायला हवेत. .असे काही उपाय सक्षमपणे राबवल्यास शहराची पाण्याची गरज भागवून आपण पाणी लगतच्या गावांना देऊ शकतो, एवढी ताकद आपल्या शहरात आहे. त्यामुळे केवळ नळपाणी योजना करून भागणार नाही, तर पाण्याच्या अन्य स्त्रोतांचा शोध घ्यायला हवा.- गणेश कुशे, नागरिक, मालवण.माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी १०० टक्के अनुदानातून धामापूर नळपाणी योजना मालवणसाठी राबविली. त्यावेळी आवश्यक तेवढा पाणीपुरवठा केला जात होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वाढत्या पर्यटनामुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे. धामापूर तलावावरील वाढता ताण लक्षात घेता येत्या काळात शहरातील पाण्याचे जे जुने स्रोत आहेत, ते पुनर्जीवित करण्याबरोबरच शहरालगतच्या डोंगुर्ला तलावातील गाळ काढण्यासारखे पर्याय विचारात घेऊन शहराला, हॉटेल व्यावसायिकांना पाणीपुरवठा कसा करता येईल, याचे नियोजन पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे यांच्याकडे पाठपुरावा करून केले जाईल.- ममता वराडकर, नगराध्यक्षा, मालवण. 