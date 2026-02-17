कोकण

Mandangad Highway : विकास की विस्थापन? मंडणगडमध्ये महामार्ग रुंदीकरणावरून नागरिक-प्रशासन आमनेसामने

Encroachment : कोकणातील महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या मंडणगड शहरात राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामामुळे सध्या संभ्रम आणि अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या प्रकल्पात अतिक्रमण हटविणे, पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि संथ गतीने सुरू असलेले काम यामुळे नागरिक, व्यापारी आणि प्रशासन आमनेसामने आले आहेत.
Ongoing highway widening work

Ongoing highway widening work

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड : कोकणातील महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या मंडणगड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामामुळे सध्या शहरात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत नियोजनातील अस्पष्टता, अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन आणि कामाच्या संथ गतीमुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे.

mandangad
Road Development
National Highway
Rehabilitation
Road Construction
Ratnagiri

