कोकण

Ratnagiri Crime: छळाला कंटाळून विवाहितेची चौथ्या मजल्यावरून उडी; मांडवीतील प्रकार, विवाहिता गंभीर, पतीसह पाच जणांवर गुन्हा

Married Woman Seriously Injured After Fourth Floor Jump In Mandvi: सासरच्या शारीरिक-मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेचा आत्महत्येचा प्रयत्न; चौथ्या मजल्यावरून उडी, गंभीर जखमी, पतीसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Fourth Floor Jump In Mandvi Married Woman Seriously Injured After Alleged Harassment Five Including Husband Booked

Fourth Floor Jump In Mandvi Married Woman Seriously Injured After Alleged Harassment Five Including Husband Booked

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : राजिवडा परिसरात सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने अपार्टमेंटच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. आशना इम्रान सुवर्णदुर्गकर (वय ३२, रा. राजिवडा, रत्नागिरी) असे जखमी विवाहितेचे नाव असून तिच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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