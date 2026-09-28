Ratnagiri Crime: छळाला कंटाळून विवाहितेची चौथ्या मजल्यावरून उडी; मांडवीतील प्रकार, विवाहिता गंभीर, पतीसह पाच जणांवर गुन्हा

रत्नागिरी : राजिवडा परिसरात सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने अपार्टमेंटच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. आशना इम्रान सुवर्णदुर्गकर (वय ३२, रा. राजिवडा, रत्नागिरी) असे जखमी विवाहितेचे नाव असून तिच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.पीडित महिलेच्या तक्रारीवरून पतीसह सासू-सासरे आणि दोन आत्यांविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना शनिवारी (ता. २६) तीनच्या सुमारास मांडवी येथील अलहमपार्क अपार्टमेंट येथे घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एप्रिल २०२६ ते २६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सासरच्या मंडळींकडून त्यांचा शारीरिक व मानसिक छळ करण्यात आला. माहेरहून फ्लॅट घेण्यासाठी पैसे आणावेत; अन्यथा पतीचा दुसरा विवाह करून देण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. .तसेच घराबाहेर पडताना पर्स तपासणे, कौटुंबिक कार्यक्रमांना जाण्यास मनाई करणे आणि खोलीत कोंडून ठेवणे, असे प्रकार केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. त्यांच्या दोन लहान मुलांना स्वतःकडे ठेवून महिलेला एकटीला माहेरी पाठविले जात होते. आठ दिवसांपासून त्या मुलांना आपल्याकडे देण्याची मागणी त्या करीत होत्या. .मात्र, सासरच्या मंडळींनी नकार दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या त्रासाला कंटाळून २६ सप्टेंबरला दुपारी तीनच्या सुमारास आशना यांनी मोबाईल घरीच ठेवून घर सोडले. त्यानंतर सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास मांडवी येथील अलहमपार्क अपार्टमेंटच्या ‘आय’ विंगच्या चौथ्या मजल्यावरून त्यांनी उडी मारली. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना प्रथम खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. .Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. या प्रकरणी संशयित इम्रान खलील सुवर्णदुर्गकर, खलील सुवर्णदुर्गकर, नसिरो सुवर्णदुर्गकर, सरवरी सुवर्णदुर्गकर आणि परवीन मुनाब सुवर्णदुर्गकर (सर्व रा. राजिवडा) यांच्याविरोधात शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस उपनिरीक्षक संदेश वसंत चव्हाण अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.