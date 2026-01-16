कोकण
Mangorves Conservation : दलदल, भरती-ओहोटीवर मात करणारी खारफुटी; रत्नागिरीत विद्यार्थ्यांनी अनुभवलं निसर्गाचं जिवंत शाळा
Study Tour and sagar Mahotsav : खारफुटी जंगलात पक्षी, जलचर आणि जैवविविधतेचा समृद्ध वारसा; संवर्धनाची तातडीची गरज, सागर महोत्सवाच्या माध्यमातून खारफुटी संवर्धनाचा संदेश देत विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष निसर्ग अभ्यासाची अनोखी संधी
रत्नागिरी : कर्ला ते चिंचखरी खाडीकिनाऱ्याच्या विस्तीर्ण प्रदेशात असलेल्या खारफुटी जंगलाच्या संवर्धनाचे बीज आज अभ्याससहलीच्या निमित्ताने रोवले गेले. निमित्त होते आसमंत बेनवोलन्स फाउंडेशन आयोजित सागर महोत्सवाचे सीव्हर्स.