Konkan Tourism: पावसच्या खाडीत बोट सफारीतून कांदळवन पर्यटन; महिला गटाला रोजगार, पर्यटकांचा प्रतिसाद!

Tourist response to mangrove safari in Pawas: कांदळवन बोट सफारीतून महिलांना रोजगाराची संधी, पर्यटकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
Eco-Tourism Initiative in Pawas Empowers Women, Draws Visitor Interest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पावस: पावस परिसरामध्ये धार्मिक स्थळे, समुद्रकिनाऱ्यांबरोबरच पर्यटकांना कांदळवनाची वेगळी बोट सफर करण्याची संधी मिळत आहे. पावसमध्ये गौतमी कांदळवन पर्यटनच्या माध्यमातून दहा महिलांच्या गटाने बोट सफर सुरू करण्यात आली. पुढील दोन महिन्यांमध्ये या परिसरामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना कांदळवन बोट सफारीचा आनंद लुटता येणार आहे. पर्यटकांना याबाबत माहिती होण्यासाठी ठिकठिकाणी मार्गदर्शक फलक लावण्यात आले आहेत.

