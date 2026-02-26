Konkan Tourism: पावसच्या खाडीत बोट सफारीतून कांदळवन पर्यटन; महिला गटाला रोजगार, पर्यटकांचा प्रतिसाद!

पावस: पावस परिसरामध्ये धार्मिक स्थळे, समुद्रकिनाऱ्यांबरोबरच पर्यटकांना कांदळवनाची वेगळी बोट सफर करण्याची संधी मिळत आहे. पावसमध्ये गौतमी कांदळवन पर्यटनच्या माध्यमातून दहा महिलांच्या गटाने बोट सफर सुरू करण्यात आली. पुढील दोन महिन्यांमध्ये या परिसरामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना कांदळवन बोट सफारीचा आनंद लुटता येणार आहे. पर्यटकांना याबाबत माहिती होण्यासाठी ठिकठिकाणी मार्गदर्शक फलक लावण्यात आले आहेत..Satara News: पाचगणीत ‘ईडी’ची कारवाई! मनी लाँडरिंगप्रकरणी जुनैद मेमन यांच्या तीन मिळकती ताब्यात; गुप्तता अन् माहिती देण्यास टाळाटाळ!.खाडीकिनाऱ्यावरील कांदळवनाची माहिती व्हावी, त्या ठिकाणी आढळणाऱ्या पक्षी निरीक्षणाची माहिती व्हावी त्याचबरोबर महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने मागील वर्षी पावस येथील गौतमी खाडीकिनारी कांदळवन पर्यटन सुरू करण्यात आले..हे पर्यटन येथील दहा महिलांचा गट स्थापन करून त्या माध्यमातून येणाऱ्या पर्यटकांना योग्य ते मार्गदर्शन करून त्यांना कांदळवनातील बोट सफारीचा एक वेगळा आनंद लुटा यावा, यादृष्टीने पर्यटन सुरू करण्यात आले. त्याला पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. मागील वर्षी अडीचशे ते तीनशे पर्यटकांनी या सफारीचा आनंद लुटला; मात्र या परिसरात बोटी लावण्यासाठी जेटी नसल्याने भरतीच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. .Ratnagiri News: रत्नागिरी जिल्ह्यात काँक्रिटचे जंगल ‘दुप्पट’; पर्यावरणाला धोक्याची घंटा, पाच वर्षांत शहरीकरण वेगात, ‘आयफॉरेस्ट’चा अहवाल!.त्याचबरोबर खाडीकिनारी गाळ साचल्यामुळे समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. काही तांत्रिक अडचणीमुळे यावर्षी गौतमी कांदळवन पर्यटन बोट सफरीला उशिरा सुरुवात झाली. गेल्या वीस दिवसांमध्ये ४० पर्यटकांनी आतापर्यंत कांदळवन बोट सफरीचा आनंद लुटला आहे. परीक्षेनंतर यामध्ये आणखी वाढ होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.