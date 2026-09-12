कोकण

Manoj Jarange Mumbai Protest : मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही! उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, याचिकाकर्त्यांना झटका

Mumbai High Court on Manoj Jarange Mumbai Protest : मनोज जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनावर उच्च न्यायालयाने प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यास नकार दिला. आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत सरकारला चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश दिले.
Manoj Jarange Mumbai protest Bombay High Court

Manoj Jarange Mumbai protest Bombay High Court

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : ‘मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मागणीसाठी गतवर्षी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन केले होते. तेव्‍हा झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा त्यांना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही, ’ असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ११) स्पष्ट केले. मागील अनुभव पाहता मनोज जरांगे यांच्याविरोधात प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार देताना लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद (Maratha Reservation Update) केले.

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