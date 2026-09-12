Manoj Jarange Mumbai Protest : मनोज जरांगेंना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही! उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, याचिकाकर्त्यांना झटका

मुंबई : ‘मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मागणीसाठी गतवर्षी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन केले होते. तेव्हा झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा त्यांना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही, ’ असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ११) स्पष्ट केले. मागील अनुभव पाहता मनोज जरांगे यांच्याविरोधात प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार देताना लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद (Maratha Reservation Update) केले..‘गेल्या वर्षी मुंबईत जरांगे यांच्या आंदोलनादरम्यान जे घडले, त्याची या वेळीही पुनरावृत्ती होईल, या भीतीपोटी आम्ही कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही. उपोषण किंवा आंदोलन करायचा मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने प्रत्येकाला दिला आहे. त्यात सद्यःस्थितीत आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. राज्य सरकार कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्यास सक्षम आहे, ’ असे मुख्य न्या. महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करून सरकार आणि जरांगे यांना नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले..‘चर्चेने प्रश्न मिटवा’ ‘जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांसदर्भात राज्य सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करावी आणि प्रश्न मिटवावा. जरांगे अनेक दिवसांपासून उपोषण करत असल्याने कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी त्यांना आवश्यक असल्यास वैद्यकीय मदत द्या, ’ असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले..Madhuri Elephant Returns : तब्बल 400 दिवसांनंतर 'माधुरी' परतली! मध्यरात्री 12.40 वाजता 1160 किमीचा प्रवास करून पोहोचली नांदणीत; उपस्थितांना आनंदाश्रू अनावर.राज्य सरकार सक्षम जरांगेंच्या प्रकृतीवर राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे. त्यांना वैद्यकीय सुविधा पुरवली जात आहे. अद्याप जरांगे यांच्याकडून आंदोलनासंदर्भात कोणतीही परवानगी मागण्यात आलेली नाही. ते केवळ प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत आहेत. सरकारकडून त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळण्यास सरकार सक्षम आहे ना, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, साठ्ये यांनी होकारार्थी उत्तर दिले..जरांगे हे सध्या अंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी दोन आठवड्यांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी १२ तारखेला मुंबईत येण्याची हाक दिली आहे. गेल्या वर्षी ऐन गणेशोत्सवात संपूर्ण दक्षिण मुंबईला जरांगे यांच्या हजारो आदोलकांनी वेठीस धरले होते. आदोलकांमुळे रस्ते जाम झाल्याने शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवली होती. आंदोलक रस्त्यावर खेळत होते, अंघोळ करीत होते. न्या. घुगे यांचे वाहनही या कोंडीत अडकले होते. त्यामुळे जरांगेंसह त्यांच्या हजारो समर्थकांच्या प्रस्तावित मुंबई मोर्चाबाबत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणारी याचिका मुंबईस्थित नीलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी केली आहे..जालन्यात आज राज्यस्तरीय बैठकआंदोलनाची पुढील दिशा, मुंबईतील आंदोलनाबाबत चर्चेसाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी शनिवारी (ता. १२) अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे समाजबांधवांची राज्यस्तरीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मुंबईला जाण्याची तारीख, मार्ग आणि अन्य नियोजन जाहीर केले जाणार असून, राज्यातील प्रत्येक गावातून मराठ्यांनी या बैठकीला यावे, असे आवाहन जरांगे यांनी केले आहे. जरांगेंच्या उपोषणाचा शुक्रवारी चौदावा दिवस होता. प्रलंबित मागण्या मार्गी न लागल्यास मुंबईला धडक देण्याची घोषणा व त्याच्या नियोजनासाठी बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले होते. त्यानुसार बैठकीची तयारी झाली आहे..BRICS Summit 2026 : पीएम मोदींनी पुतिन यांना भेट दिलेला 'तिरुक्कुरल' ग्रंथ काय आहे? जाणून घ्या संत तिरुवल्लुवर यांचा इतिहास.दरम्यान, बैठकीसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे. त्यात सुमारे २०० पोलिस कर्मचारी, गृहरक्षक दलाच्या जवांनाचा समावेश असेल. मराठा आरक्षणासाठी हे निर्णायक आंदोलन आहे. त्यामुळे गावागावांतील मराठा आंदोलकांनी बैठकीसाठी यावे. मुंबईला जाताना पोलिसांनी अडवले तर महिला, ज्येष्ठांनी शांततेत ठिय्या आंदोलन सुरू करावे. मुंबईला जाण्यासाठी गावकऱ्यांनी वर्गणी गोळा करून वाहने सज्ज ठेवावीत. त्यांनी आंदोलकांना शिदोरी पुरवावी. मुंबईला जाणाऱ्या मार्गावर प्रत्येकाने सहकुटुंब आशीर्वाद देण्यासाठी यावे. - मनोज जरांगे, आंदोलनकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.