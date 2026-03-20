Marathi Language : इस्रायलमध्ये मराठीचा झेंडा! इवा तळेगावकरांनी परदेशात जपली मातृभाषेची ओळख

बांदा : इस्रायलमध्ये राहून मराठीचे धडे देणाऱ्या कोकण सुपुत्री असलेल्या इवा तळेगावकर यांच्यामुळे अनेक इस्रायली नागरिक आज मराठीशी जोडले गेले आहेत. भाषेचा अभिमान, संस्कृतीची ओढ आणि अध्यापनाची आवड यामुळे त्यांनी परदेशातही मराठीचा दीप खऱ्या अर्थाने प्रज्वलित केला आहे. तळेगावकर यांनी थेट इस्रायलमधून याबाबतची सविस्तर माहिती दिली आहे..मूळ कोकणातील आणि मुंबईतील कुर्ला येथे जन्मलेल्या इवा तळेगावकर यांचे बालपण आणि शिक्षण मुंबईतच झाले. माझगाव येथील ज्युइश शाळेत त्यांनी शिक्षण घेतले. जिथे हिब्रू भाषा आणि धार्मिक शिक्षणावर विशेष भर होता. पुढे वरळी येथील ऑर्ट 'ओआरटी' संस्थेतून त्यांनी सेक्रेटेरियल सायन्सचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि त्याच संस्थेत शिक्षक म्हणून काम करताना हिब्रू भाषा, धार्मिक शिक्षण आणि इस्रायली लोकनृत्य शिकवले. .मराठी भाषा बोलणे आणि तिचे जतन करणे ही आपणा सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.- 'हेडाम' कादंबरीचे लेखक नागू विरकर.शिक्षणाची ओढ कायम ठेवत त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून बी.ए.ची पदवीही संपादन केली. यानंतर त्यांनी लेबर कमिशनर कार्यालयात तसेच बँक ऑफ इंडियामध्ये जबाबदारीची पदे सांभाळली. २२ जून १९८८ ला त्या पती शमुएल आणि मुलगा आरिएल यांच्यासह इस्रायलला स्थलांतरित झाल्या. तेथे इस्रायल डिस्काउंट बँकेत त्यांनी तब्बल ३२ वर्षे सेवा बजावली..निवृत्तीनंतरही त्यांनी आपली ऊर्जा समाजकार्याकडे वळवली. भारतीय सांस्कृतिक केंद्रात मराठी शिकवण्यासाठी शिक्षकांची गरज असल्याचे समजताच त्यांनी पुढाकार घेतला आणि २०२० पासून मराठीचे वर्ग सुरू केले. .आज त्यांच्या वर्गात प्रत्येक बॅचमध्ये २० ते २२ विद्यार्थी उत्साहाने सहभागी होतात. इवा विद्यार्थ्यांना मराठी शिकवताना स्वर-व्यंजनांपासून सुरुवात करून वाचन, लेखन आणि संभाषण यावर भर देतात. .कविता, संवाद आणि गोष्टींच्या माध्यमातून त्या भाषा शिकवणे अधिक सोपे आणि रंजक बनवतात. मराठीसोबतच त्या महाराष्ट्रातील सण, परंपरा आणि संस्कृतीचीही ओळख करून देतात. त्यांच्या काही विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्राला भेट देऊन मराठी संस्कृतीचा प्रत्यक्ष अनुभवही घेतला आहे..त्या सध्या ऑनलाईन माध्यमातून झूमवर वर्ग घेतात आणि प्रत्येक आठवड्याचे धडे व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठवतात. इस्रायलमधील युद्धजन्य परिस्थितीतही त्यांचे वर्ग नियमित सुरू आहेत, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे..इवा यांच्या कार्यामागे एक समृद्ध सांस्कृतिक पार्श्वभूमीही आहे. इस्रायलमध्ये मराठीचा पाया 'बेने इस्रायली' या ज्यू समुदायामुळे दृढ आहे. सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी कोकण किनारपट्टीवर स्थायिक झालेल्या या समाजाने मराठी भाषा, संस्कृती आणि परंपरा आत्मसात केल्या. .कालांतराने मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरात स्थायिक झालेल्या या समुदायातील अनेकजण १९४८ नंतर इस्रायलमध्ये परत गेले, पण त्यांनी आपली मराठी ओळख जपली आहे. आजही इस्रायलमध्ये अनेक बेने इस्रायली कुटुंबांमध्ये मराठी बोलली जाते..त्यांच्या बोलीला ''जुदाव मराठी'' असेही म्हटले जाते. आज मोठ्या संख्येने इस्रायलमध्ये मराठी भाषा बोलली जाते. तेथील युवा पिढीचा मराठी भाषेकडे शिकण्याचा कल हा सर्वाधिक आहे. या समुदायाची वैशिष्ट्ये म्हणजे मराठीत संवाद आणि गाणी मराठी कीर्तनाची परंपरा सण-उत्सवांमध्ये पुरणपोळी, करंजी यांसारखे पदार्थ विवाहात मंगळसूत्र, हिरवा चुडा यांसारख्या मराठी प्रथा ज्यू धर्माचे पालन करत असतानाही त्यांनी मराठी संस्कृतीशी नाळ घट्ट ठेवली आहे..इस्रायलमधील अश्दोद या आधुनिक किनारी शहरात राहणाऱ्या इवा यांच्या प्रयत्नांमुळे मराठी भाषा केवळ जिवंतच नाही, तर वाढतही आहे. मराठी दिन साजरा करणे, मराठी चित्रपट पाहणे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे यामुळे तेथे मराठीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. .भारतीय दुतावास आणि भारतीय सांस्कृतिक केंद्र यांच्या सहकार्यामुळे या उपक्रमाला अधिक बळ मिळत आहे. झूम वर्ग, शैक्षणिक साहित्य आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमुळे मराठीचा प्रसार प्रभावीपणे होत आहे..प्रेरणादायी योगदानपरदेशात राहूनही मातृभाषेचे जतन आणि प्रसार करण्याचे कार्य करणाऱ्या इवा यांचे प्रयत्न खरोखरच प्रेरणादायी आहेत. त्यांच्या कार्यामुळे इस्रायलमध्ये मराठीची ओळख अधिक दृढ होत असून, जगभर मराठी संस्कृतीची पताका उंचावत आहे..मराठी शिकवण्यामागील प्रेरणा ही मी स्वतः मराठी असल्याने आहे. मला शिकवायला खूप आवडते आणि मराठी भाषेचा मला अभिमान आहे. इतर भाषा जरुर शिका, पण मराठीला प्राधान्य द्या.- इवा तळेगावकर.