Marleshwar Temple Accident : डोंगराच्या कड्यावरून दगड कोसळून मार्लेश्वरात 4 वर्षाच्या चिमुकलीचा मृत्यू; वडील, चुलते गंभीर जखमी, सांगलीच्या कुटुंबीयावर आघात

देवरूख : निसर्गरम्य वातावरणात देवदर्शन आणि पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी आलेल्या सांगली जिल्ह्यातील एका कुटुंबावर काळाने घाला घातला. श्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथे शुक्रवारी (ता. १३) दुपारी एकच्या सुमारास डोंगराच्या कड्यावरून अचानक दगड कोसळून चार वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला, तर तिचे वडील आणि चुलते गंभीर जखमी झाले (Four year old girl dies at Marleshwar temple) आहेत. मृत्यू झालेल्या चिमुकलीचे नाव रूत्वी संदीप पाटील (वय ४) असे असून तिचे वडील संदीप पाटील आणि चुलते प्रदीप पाटील (रा. कापूसखेड, ता. वाळवा, जि. सांगली) गंभीर जखमी झाले. .संदीप पाटील बडोदा येथे नोकरीस असून दिवाळी सुट्टीनिमित्त ते गावी आले होते. सुट्टीमुळे शुक्रवारी श्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथे देवदर्शन व पर्यटनास कुटुंबीयांसह आले होते. दुपारी एकच्या सुमारास कुटुंब मंदिर परिसरात असताना अचानक डोंगराच्या कड्यावरून दगड निसटून कोसळला. या दगडाचा जोरदार फटका रूत्वीला बसल्याने ती गंभीर जखमी झाली. दुर्दैवाने या दुर्घटनेत तिचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थ, देवस्थानचे स्वयंसेवक आणि संगमेश्वर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..Judge Tukaram Mote Death : दिवाळीच्या सुट्टीसाठी गावी आलेल्या 42 वर्षीय न्यायाधीशांचा विजेच्या धक्क्याने दुर्दैवी अंत; कवठेमहांकाळ तालुक्यातील घटनेने हळहळ.भाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवरश्री क्षेत्र मार्लेश्वर येथे राज्याच्या विविध भागांतून हजारो भाविक आणि पर्यटक दर्शनासाठी येत असतात. मार्लेश्वर परिसरातील धोकादायक डोंगर कडे आणि दरडप्रवण ठिकाणांची तातडीने पाहणी करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.