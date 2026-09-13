Mahavitaran Overbilling: मीटर बंद; वीजबिल मात्र ४८ हजार! असुर्डे ग्रामपंचायतीचा महावितरणला सवाल; तातडीने दुरुस्तीची मागणी

संगमेश्वर: गावाला पाणी देणारी नळपाणी योजना बंद, मीटरचा वापरही नसल्याचा ग्रामपंचायतीचा दावा; मात्र महावितरणने पाठवले तब्बल ४८ हजार रुपयांचे वीजबिल. संगमेश्वर तालुक्यातील असुर्डे ग्रामपंचायतीसमोर आलेल्या या धक्कादायक प्रकारामुळे महावितरणच्या बिलिंग कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.विशेष म्हणजे, याच वीजमीटरचे मागील महिन्याचे बिल अवघे १ हजार ५०० रुपये होते. त्यानंतर केवळ महिनाभरात बंद असलेल्या नळपाणी योजनेचे बिल थेट ४८ हजार रुपयांवर पोहोचल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. योजना बंद असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीजवापर झाला तरी कसा, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे..या प्रकाराची माहिती समोर येताच सरपंच प्रदीप शिंदे यांनी महावितरणच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बिलिंगमधील तांत्रिक अथवा अन्य कोणतीही चूक असल्यास ती तातडीने तपासून दुरुस्त करावी आणि अवाजवी बिल रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. .नळपाणी योजना बंद असताना वीजवापर कुठून झाला, याची महावितरणने तातडीने चौकशी करावी. ग्रामपंचायतीला अशा प्रकारे अवाजवी बिलाचा भूर्दंड सहन करावा लागणार नाही, अशी भूमिका सरपंच शिंदे यांनी घेतली आहे. बिलाची दुरुस्ती न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. आता महावितरणचे अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी करून ४८ हजार रुपयांच्या बिलाचे गौडबंगाल कसे उलगडतात, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.ग्रामपंचायतींची लूट?योजना बंद असताना हजारो रुपयांचे बिल पाठवून महावितरण ग्रामपंचायतींची लूट करत आहे का? असा भोंगळ कारभार खपवून घेतला जाणार नाही. बिलाची तातडीने तपासणी करून चुकीचे बिल रद्द करावे, अशी मागणी सरपंच प्रदीप शिंदे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.