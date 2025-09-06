कोकण

Raigad News: 'इंदापूर येथील तीन दुकानांना मध्यरात्री भीषण आग; पहाटे पावणे पाच वाजता आगीवर नियंत्रण

Indapur Market Fire: आगीचे व धुराचे लोळ सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात पसरले होते. ही घटना लक्षात येताच स्थानिकांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अग्निशमन दल व सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्था यांना त्वरित माहिती देण्यात आली.
Indapur midnight fire: Three shops gutted, blaze controlled by firefighters at dawn.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-अमित गवळे

पाली : माणगाव तालुक्यातील इंदापूर येथे शुक्रवारी (ता. 5) मध्यरात्री एकच्या सुमारास एका इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या तीन दुकानांना (कटलरी, मेडिकल व स्वीट मार्ट) अचानक आग लागली. शनिवारी (ता. 6) पहाटे पावणे पाच वाजता या भीषण आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले.

