Mirya Nagpur Highway : 4 किमी लांब बोगदा अन् 100 कोटींचा उड्डाणपूल! नितीन गडकरींचा कोकणासाठी मास्टरप्लॅन, मिऱ्या-नागपूर महामार्गाचा प्रवास होणार सुसाट!

रत्नागिरी : कोकणवासीयांच्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर लवकरच एक मोठा आणि दिलासादायक मार्ग निघणार (Mumbai Goa Highway latest development) आहे. मिऱ्या-नागपूर आणि मुंबई-गोवा महामार्गावरील प्रवास अधिक सुसाट आणि सुरक्षित करण्यासाठी जिल्ह्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत आणि चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी नागपूर येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. .या बैठकीत मूळ ६ हजार १०० कोटी रुपयांच्या महामार्गाच्या कामाव्यतिरिक्त, पालकमंत्र्यांनी सुचवलेल्या मिऱ्या-नागपूर मार्गावरील विविध नवीन विकासकामांसाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली. नितीन गडकरी यांनी या सर्व मागण्यांवर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे..या नव्या प्रस्तावांमध्ये सर्वाधिक लक्षवेधी आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे मिऱ्या-नागपूर महामार्गावरील आंबाघाटात होणारा चार किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्ग अर्थात बोगदा असणार आहे. या बोगद्यामुळे घाटातील खडतर आणि धोकादायक प्रवास अत्यंत सोपा आणि जलद होणार आहे. यासोबतच, प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करून महामार्गावरील संगमेश्वर, वाकेड, तळेकांटे, तुरळ आणि वांद्री या प्रमुख ठिकाणी ‘फूट ओव्हरहेड ब्रिज’ (पादचारी पूल) उभारण्यात येणार आहेत. संपूर्ण महामार्गावर प्रवाशांच्या सोयीसाठी ८० आधुनिक बसथांबेही बांधले जातील..Ganpatipule Beach Closed : गणपतीपुळे समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांना बंदी! उदय सामंतांच्या सूचनेनंतर प्रशासनाकडून कडक पाऊल, अरबी समुद्रानं धारण केलंय रौद्ररूप.वाहतूक व्यवस्था अधिक गतिमान करण्यासाठी सावर्डे रोड, तुरळ, कसबा, कापडगाव, हातखंबा, चरवेली आणि वेरळ गावाजवळ मिळून एकूण १२ किलोमीटर लांबीचे उड्डाणपूल (व्हायाडक्ट) उभारले जातील. चिपळूण, लांजा, पाली आणि तुरळ येथील पुलाखालील रिकाम्या जागांचे सुशोभीकरण करून तिथे सुंदर उद्याने (गार्डन) आणि बॅडमिंटन हॉलसारख्या सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे परिसराचे सौंदर्य अधिकच वाढेल..१०० कोटींचा उड्डाणपूलवेरळ घाटात सुमारे १०० कोटी रुपयांचा एक भव्य उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनीही चिपळूणमधील पागनाका आणि एमएसईबी परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र अशा १०० कोटी रुपयांच्या उड्डाणपुलाची जोरदार मागणी लावून धरली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोकणातील या सर्व मागण्या आणि भौगोलिक परिस्थिती समजून घेत, या प्रकल्पांना गती देण्याचे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.