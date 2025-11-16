Leopard AI Surveillance : मोखाड्यात बिबट्यापासून नागरिकांना AI तंत्रज्ञानाने सतर्क ठेवण्याची योजना!

मोखाडा : मोखाडा तालुक्यातील वेगवेगळ्या भागात बिबट्याचा मोठ्या प्रमाणावर वावर वाढला आहे. बिबट्याने दुचाकीस्वारावर हल्ला केल्याची घटना देखील घडली आहे. त्यातच वेगवगळ्या भागात संध्याकाळ आणि रात्री बिबट्याचे अनेकांना दर्शन घडले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नागरीक भेदरले आहेत. बिबट्याची माहीती नागरीकांना व्हावी म्हणून वनविभागाने वारघडपाडा येथे AI तंत्रज्ञानाचे सौरऊर्जैवर चालणारा कॅमेरासह सायरन बसवला आहे. तसेच वेगवेगळ्या भागात वनकर्मचार्याचे गस्ती पथके निर्माण केली असून नागरीकांचे प्रबोधन करण्यात येत आहे. .मोखाड्यात गेली आठवडाभरापासून बिबट्याने वेगवेगळ्या भागात धुमाकूळ घातला आहे. संध्याकाळच्या सुमारास एका दुचाकीस्वारावर हल्ला देखील केला आहे. शेतकऱ्यांच्या बकर्या, वासरे आणि कुत्रे फस्त केले आहेत. त्यातच बिबट्याचे रोजच दर्शन घडत आहे. त्यामुळे नागरीकांसह शेतावर वास्तव्यास असलेले नागरीक दहशीत वावरत आहेत. बिबट्याच्या वावराबाबत पाच , सहा गावांमधून वनविभागाकडे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे वनविभागाने गावोगावी जाऊन बिबट्यापासुन कसे रक्षण करण्याचे याबाबत, नागरीकांचे प्रबोधन सुरू केले आहे. .Kolhapur Leoaperd: वन, पोलीस आणि प्रशासनाच्या समन्वयाने बिबट्याला जेरबंद करत भीतीचे वातावरण शांत.तसेच बिबट्याचा सततचा वावर असलेल्या वारघडपाड्याच्या पुढे AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आलेला कॅमेरा बसवला आहे. सदरचा कॅमेरा सौरऊर्जैवर चालणारा आहे. त्याला एक सायरन जोडण्यात आला आहे. तसेच त्यावरील सर्व हालचाली वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईल वर टिपल्या जात आहेत. 100 मीटर च्या अंतरावर बिबट्याची चाहुल लागताच हा कॅमेरा व सायरन कार्यरत होऊन, आवाज देत नागरीकांना सतर्क करत आहेत..वारघडपाडा येथे AI तंत्रज्ञानाचा कॅमेरा व सायरन बसविण्यात आले आहे. यांसह दिवस रात्र वनकर्मचार्याची गस्त ठेवण्यात आली आहे. बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा देखील आणला आहे. मात्र, केंद्र सरकार च्या परवानगी नंतर तो लावण्यात येणार आहे. गावोगावी शाळांसह वाडीवस्तीवर कर्मचारी नागरीकांचे प्रबोधन करत आहेत. AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही नागरीक बिबट्याच्या वावराचा फेक व्हिडीओ तयार करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याबाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करणार आहे.- विनोद दळवी, वनक्षेत्रपाल मोखाडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.