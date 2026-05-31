मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात, थांबलेल्या ट्रकला कारची धडक; माय-लेकीचा मृत्यू, बाप-लेक गंभीर जखमी

मुंबई गोवा महामार्गावर कारची ट्रकला धडक बसून भीषण अपघात झाला. या अपघातात माय लेकीचा जागीच मृत्यू झाला. तर मुलगा आणि वडील गंभीर जखमी झाले आहेत. पोलादपूरजवळ ही दुर्घटना घडली. अपघातात गंभीर झखमी झालेल्या वडिलांना उपचारसाठी मुंबईला दाखल करण्यात आलंय. तर मुलावर महाडच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. Mother-Daughter Die in Tragic Mumbai-Goa Highway Accident.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मुंबई गोवा महामार्गावर पोलादपूरजवळ लोहारमाळ हद्दीत उभा राहिलेल्या ट्रकला कारने धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, सुवर्णा मरकड आणि त्यांची १६ वर्षीय मुलगी अनुश्री यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर मुलगा चिन्मय आणि वडील अनिल मरकड हे गंभीर जखमी झाले आहेत..मनोज जरांगे पाटलांनी मध्यरात्री उपोषण सोडलं, सरकारने मागण्या केल्या मान्य; विखे-पाटील म्हणाले, चर्चा यशस्वी.दापोलीत क़षी विद्यापीठात अनिल मरकड हे कार्यरत आहेत. ते कुटुंबासह दापोलीला निघाले होते. मूळचे अहिल्यानगरचे असलेल्या मरकड कुटुंबावर या अपघाताने शोककळा पसरली आहे. अपघाताची नोंद पोलादपूर पोलिसात झाली असून अधिक तपास केला जात आहे. अपघातानंतर पोलिसांनी बचावपथकाच्या मदतीने जखमींना बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं..अनिल मरकड यांची पत्नी सुवर्णा या दापोलीत एसबीआयमध्ये कार्यरत होत्या. पती अनिल मरकड आणि दोन मुलांसह अहिल्यानगरहून दापोलीला जात असताना त्यांच्या कारची ट्रकला धडक बसली. ट्रक चालक ट्रक महामार्गावर लावून बाजूला गेला होता. त्यावेळी अंदाज न आल्यानं मरकड यांची कार थेट ट्रकवर आदळली. यात गाडीच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झाला आहे.