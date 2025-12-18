कोकण

Mumbai-Goa Highway Accident : भरधाव कार संरक्षक कठड्यावर आदळून वसईचा चालक जागीच ठार; गणपतीपुळेला जाताना भीषण अपघात

Accident on Mumbai-Goa Highway Near Sangameshwar : संगमेश्वर तालुक्यात मुंबई-गोवा महामार्गावर भरधाव कार संरक्षक कठड्याला धडकल्याने चालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक प्रवासी जखमी झाला.
Mumbai-Goa Highway Accident

Mumbai-Goa Highway Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

संगमेश्वर : तालुक्यातील तुरळ येथे मुंबई-गोवा महामार्गावर मराठवाडी फाटा येथे बुधवारी (ता. १७) संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास चारचाकी रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या संरक्षक कठड्याला धडकून भीषण अपघात (Mumbai-Goa Highway Accident) झाला. त्यात चालक जागीच ठार झाला असून, एक प्रवासी जखमी झाला आहे.

Loading content, please wait...
Goa
Mumbai
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com