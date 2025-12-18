Mumbai-Goa Highway Accident : भरधाव कार संरक्षक कठड्यावर आदळून वसईचा चालक जागीच ठार; गणपतीपुळेला जाताना भीषण अपघात

संगमेश्वर : तालुक्यातील तुरळ येथे मुंबई-गोवा महामार्गावर मराठवाडी फाटा येथे बुधवारी (ता. १७) संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास चारचाकी रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या संरक्षक कठड्याला धडकून भीषण अपघात (Mumbai-Goa Highway Accident) झाला. त्यात चालक जागीच ठार झाला असून, एक प्रवासी जखमी झाला आहे. .सलिम सुलतान खान (वय ४६, रा. वसई) असे मृत चालकाचे नाव आहे. सुखविंदर संधू (वय ४६, रा. मिरारोड) हा किरकोळ जखमी झाला आहे. भरधाव वेगात असल्यामुळे हा अपघात घडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Kolhapur Accident : लक्ष्मी मंदिरासमोर दुचाकींच्या धडकेत 21 वर्षीय तरुण ठार; तिघे गंभीर जखमी, धोकादायक वळणावर अपघात.चारचाकी (एमएच ०४ जेव्ही ७१९८) वसईवरून गणपतीपुळेकडे चालली होती. तुरळ येथे चारचाकी रस्त्यालगतचा संरक्षक कठडा तोडून बाहेर फेकली गेली. अपघात इतका भीषण होता की, मोटारीचा अर्धा भाग रस्त्याखाली गेला आणि पुढील भाग रस्त्यावरच अडकून राहिला आहे. मोटार एवढ्या वेगात होती की, संरक्षक कठड्याचा पत्रा चालकाच्या मांडीमध्ये घुसला. त्यानंतर तो चालक बाहेर फेकला गेला आणि जागीच गतप्राण झाला..या अपघाताची माहिती जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र सुर्वे, रिक्षा संघटना अध्यक्ष मिलिंद चव्हाण, माजी सभापती कृष्णा हरेकर, बाबू कुंभार यांनी पोलिसांना दिली. सहायक पोलिस निरीक्षक विवेक साळवी हे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी प्रवाशाला प्राथमिक उपचारांसाठी नजीकच्या तसेच अपघातात मृत व्यक्तीला रुग्णवाहिकेने संगमेश्वर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..दरम्यान, पोलिसांनी अपघाताचा पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. अपघाताचे नेमके कारण तपासले जात आहे. वेग आणि वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झाल्याची प्राथमिक शक्यता वर्तविली जात आहे. या घटनेमुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती, मात्र पोलिसांच्या तत्परतेमुळे वाहतूक सुरळीत झाली. या अपघाताचा अधिक तपास संगमेश्वर पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.