Mumbai Goa Highway Fire : मुंबई-गोवा महामार्गावरील भंगार व्यावसायिकांचा निष्काळजीपणा? माणगावातील आगीमुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह!

पाली (रायगड) : मुंबई-गोवा महामार्गावरील माणगावनजीक मानस हॉटेल शेजारी असलेल्या (Mumbai Goa Highway Fire) एका भंगार गोदाम परिसरात बुधवारी (ता. 6) दुपारी आग लागली होती. या आगीमुळे परिसरात प्रचंड प्रमाणात काळ्या धुराचे लोट पसरले होते, ज्यामुळे महामार्गावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनधारकांना आणि स्थानिक रहिवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..महामार्गाच्या कडेलाच ही आग लागल्याने आग व धुरामुळे प्रवाशांसह वाहचालक यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. मुंबई-गोवा महामार्गात अनेक भंगार व्यावसायिक आहेत आणि हे भंगार व्यावसायिक वारंवार कचरा आणि टायर जाळतात. यामुळे केवळ पर्यावरणाची हानी होत नाही, तर स्थानिक रहिवासी आणि प्रवाशांच्या आरोग्याचाही प्रश्न गंभीर बनत आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रवासी दीपक खोत यांनी व्यक्त केली..महामार्गावर अशा प्रकारे भंगार साठवणे आणि ते धोकादायक पद्धतीने जाळणे याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. वारंवार घडणाऱ्या या प्रकारांमुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याप्रकरणी संबंधित विभागाने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.