Mumbai-Goa Highway : मंत्री गडकरींचे आश्वासन हवेत विरले? कोलेटी पुलाच्या कामामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी; मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम 18 वर्षांपासून सुरू!

पेण : मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेल्या १८ वर्षांपासून सुरू असून, अजूनही पहिल्या टप्प्यातील काम अपूर्ण अवस्थेत (Koleti Bridge construction delay news) आहे. पेण तालुक्यातील कोलेटी गावाजवळ पुलाचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. याचा फटका सुट्टी दिवशी कोकणात जाणाऱ्या वाहनधारकांना बसत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे वाहनधरक त्रस्त असल्याने कोलेटी पुलाचे काम लवकरात लवकर करावे, अशी मागणी होत आहे..मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील काम साधारणपणे पेणपर्यंत झाले आहे. केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी कोकणवासीयांना अनेकदा महामार्ग पूर्ण होण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, १८ वर्षे पूर्ण होऊनही महामार्ग पूर्णत्वास गेलेला नाही. या वेळी राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही..Mumbai High Tide Alert : मुंबईकरांनो सावधान! यंदा पावसाळ्यात समुद्र 24 वेळा कोपणार; 'या' 6 दिवसांत मुंबई जलमय होण्याचा मोठा धोका, लाटांची उंची ऐकून धडकी भरेल.कोलेटी गावाजवळील अर्धवट पुलामुळे येथे वारंवार वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे प्रशासनाने याकडे लक्ष घालून हे काम १५ दिवसांच्या आत पूर्ण करावे अन्यथा यासाठी आंदोलन उभे करावे लागेल.-सुनील धामणकर, अध्यक्ष, वंबआकोलेटी येथे सुरू असलेल्या पुलाच्या कामामुळे कोंडी होऊन येथे अपघातसुद्धा मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. मुंबईकडून येणाऱ्या भरधाव वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.-गजानन भोईर, माजी सरपंच, कोलेटी.Ratnagiri ACB Trap : चिपळूण हादरलं! गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी मागितली 4,400 रुपयांची लाच; कामथे रुग्णालयातील महिला डॉक्टर 'एसीबी'च्या जाळ्यात.अपूर्ण बायपासचा वापरमुंबई-गोवा महामार्गावरील इंदापूर आणि माणगाव शहरातील वाहतूक कोंडीचा फटका नागरिकांसह प्रवाशांना बसत आहे. सुट्टीच्या कालवधित या भागात लागणाऱ्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगांमुळे प्रवासी हवालदिल झाले आहेत..प्रशासनाकडून बायपासचे काम पूर्ण होण्यास विलंब होत असून, आता वाहनचालक आणि पर्यटकांनी या कोंडीतून सुटण्यासाठी व माणगाव शहरातील मुख्य बाजारपेठेची कोंडी टाळण्यासाठी चालक अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या बायपासच्या मार्गाचा आणि अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांचा वापर करत आहेत..कोकणातून मुंबई-पुण्याकडे जाणारे प्रवासी व चालक माणगाव शहरात न जाता थेट ढालगर फाट्यावरून अपूर्ण बायपासच्या मार्गाने खर्डी फाट्यापर्यंत प्रवास करतात आणि पुढे निजामपूर मार्गे मुंबई-पुण्याच्या दिशेने निघून जातात. यामुळे प्रवाशांना माणगाव शहरातील भीषण कोंडीचा सामना करावा लागत नाही आणि त्यांचा वेळ वाचत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.