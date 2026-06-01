३१ मे २०२६ची डेडलाईन संपली, तरी मुंबई-गोवा महामार्गाची रखडपट्टी; गडकरींचे आश्वासन हवेतच

चिपळूण, ता. ३१ : मुंबई-गोवा महामार्ग ३१ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल, असे आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एप्रिल महिन्यात सिंधुदुर्गातील एका कार्यक्रमात दिले होते. मंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि ठेकेदारांनी ३१ मे पूर्वी काम पूर्ण करण्यासाठी हवा निर्माण केली. मात्र, ३१ मे उजाडला तरी महामार्गाचे काम अपूर्णच आहे. त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सवातील प्रवास खडतरच होणार आहे..सध्या चिपळूण पूल, संगमेश्वर पूल, निवळी पूल, पाली पूल आणि लांजा येथील पुलाचे काम अपूर्णच असल्यामुळे तेथील लोकांची गैरसोय निश्वित आहे. सिंधुदुर्गातील त्या कार्यक्रमानंतर अनेक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी महामार्गाच्या कामाची पाहणी करून "आम्ही वेळेत काम पूर्ण करू" अशा घोषणा केल्या होत्या. मात्र, ठेकेदारांनी आपल्या कामाची 'कासवगती कायम ठेवत प्रशासनाला आणि जनतेला तोंडघशी पाडले आहे..मोदी सरकारची मोठी घोषणा! पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपातीची घोषणा; 1 जूनपासून निर्णय लागू पण खरी गोष्ट वेगळीच.चिपळूण, संगमेश्वर, निवळी, पाली आणि लांजा येथील उड्डाणपुलांची कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. संगमेश्वर तालुक्यात आरवली ते वावनदी परिसरात चार ठिकाणी रस्त्याची कामे रखडलेली आहेत, तर लांजा तालुक्यातील बेरळ परिसरातील काम संथ गतीने सुरू आहे. संगमेश्वर बसस्थानकासमोरील पुलावरून १५ जूनपर्यंत एकदिशा मार्ग सुरू करू, असे आश्वासन राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दिले आहे. मात्र, त्यापूर्वी पावसाचा जोर राहिला, तर वाहतूक कोंडीचा त्रास संगमेश्वरवासीयांना सहन करावा लागणार आहे..३१ मे पर्यंत कामे पूर्ण करण्याची डेडलाईन पुन्हा चुकल्यामुळे पावसाळ्यात महामार्गावर ठिकठिकाणी चिखलाचे साम्राज्य निर्माण होण्याची भीती आहे, ज्यामुळे वाहनचालकांची डोकेदुखी वाढणार आहे. तसेच सप्टेंबर महिन्यातील गणेशोत्सवात मुंबईहून येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या वाट्याला यंदाही खडतर आणि त्रासदायक प्रवासच येण्याची दाट शक्यता आहे..मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळूण, पाली लांजा येथील पुलाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. निवळीतील पुलाचे काम झाले आहे. संगमेश्वर मधील पुलाचे कामही झाले आहे. त्यावरून वाहतूक सुरू करण्यासाठी पुढील आठ दिवस लागतील. महिन्याभरात ही राहिलेली कामे पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे. - राजेंद्र कुलकर्णी, उप अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग.मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे संथ गतीने सुरू असलेले काम प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा, बेजबाबदारपणाचा नमुनाच आहे. काम सुरू असलेल्या ठिकाणी धुळीचा त्रास, जीवघेणे खड्डे, अर्धवट पूल या मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. - सचिन चोरगे, ग्रामस्य, चिपळूण.केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी महामार्गाच्या कामाविषयी दिलेली आश्वासने सोडून द्यायची असतात. हे महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. तीनवेळा मुदतवाढ देऊन ठेकेदारांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत प्रशासनाने दाखवली पाहिजे. - शौकत मुकादम, माजी सभापती, चिपळूण.एक नजरबहादूर शेख नाका ते पागनाका सतत वाहतूक कोंडीअपघातातील उपयोजनांकडे दुर्लक्षमहामार्गाकडेची गटारे उंच आणि रस्ते खालीवहाळफाटा परिसरात उड्डाणपुलावर साचतेय पावसाचे पाणीपावसाच्या पाण्याचा निचऱ्याचा प्रश्न गंभीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.