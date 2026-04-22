कोकण

Mumbai Goa Highway toll naka: मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होण्यापूर्वीच टोल वसुली होणार! केंद्र सरकारकडून टेंडर काढून ठेकेदार निश्चितीची तयारी

Mumbai Goa highway update : मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण होण्याआधीच टोल वसुली करण्यासाठी केंद्र सरकारने टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. सविस्तर माहिती वाचा.
Sandeep Shirguppe
Mumbai Goa Highway : मुंबई -गोवा महामार्ग चौपदरीकरण पूर्णत्‍वास जात असताना ओसरगाव टोल नाक्‍यावरून लवकरच पथकर वसुली सुरू होणार आहे. या टोल नाक्‍यासाठी केंद्र शासनाने निविदा मागविल्‍या आहेत. येत्‍या २४ तारखेला या निविदा उघडल्‍या जाणार असून, ठेकेदार निश्‍चित केला जाणार आहे, तर मेपासून टोल वसुली सुरू होण्याची शक्‍यता आहे.

