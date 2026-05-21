Mumbai-Goa Highway Traffic : कोकणात जाण्याचा प्लॅन करताय? आधी ही बातमी वाचा; मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतुकीची काय आहे स्थिती, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा!

Mumbai-Goa Highway Traffic Congestion Today : उन्हाळी सुट्ट्यांचा शेवटचा टप्पा सुरू असल्याने आणि आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर अनेक ठिकाणी प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होत असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. विशेषतः विकेंड आणि सुट्टीच्या दिवशी प्रवाशांची गर्दी अधिक वाढत असल्याने वाहनचालकांना तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागत आहे..शाळांच्या सुट्ट्या संपण्यास आता काहीच दिवस उरले असल्याने अनेक कुटुंबांनी कोकण, गोवा तसेच समुद्रकिनारी पर्यटन स्थळांकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यातच भारतीय हवामान विभागाने २६ मेपासून राज्यात माॅन्सून दाखल होण्याचा अंदाज व्यक्त केल्याने पर्यटकांची लगबग वाढली आहे. पावसाळ्यापूर्वी पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर बाहेर पडत असल्याने महामार्गावरील वाहतूक ताणतणावपूर्ण बनली आहे..दरम्यान, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील चौपदरीकरणाचे काम अद्याप अनेक ठिकाणी अपूर्ण असून काही भागांत रस्ता खोदाई, काँक्रीटीकरण आणि पुलांच्या कामांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावत आहे. अनेक ठिकाणी पर्यायी मार्ग अरुंद असल्याने वाहनांची कोंडी वाढत आहे. विशेषतः चिपळूण, खेड, लांजा, राजापूर परिसरात वाहनांच्या रांगा लागल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी अवजड वाहनांमुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनत आहे..वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत असून लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. अनेक वाहनचालकांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करत प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महामार्गावरील अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणीही प्रवाशांकडून होत आहे..याचदरम्यान, माॅन्सूनच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील काही धोकादायक पर्यटन स्थळे आणि धबधबे तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाने घेतला आहे. पावसाळ्यात होणारे अपघात टाळण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. समुद्रकिनाऱ्यांवरही भरतीच्या काळात पर्यटकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..दरम्यान, पुढील काही दिवस मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून वाहनचालकांनी प्रवासापूर्वी वाहतुकीची माहिती घेऊन पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.