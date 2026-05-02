Mumbai Goa highway traffic : मुंबई-गोवा महामार्गावर महाकोंडी, कोकणात येणाऱ्यांची गैरसोय; रत्नागिरी, संगमेश्वर येथे वाहतूक ठप्प

Ratnagiri traffic jam : सलग सुट्टीमुळे कोकणाकडे जाणाऱ्यांचा ओघ वाढल्याने मुंबई-गोवा महामार्गावर मागच्या २४ तासांपासून वाहतूक कोंडी पाहायला मिळत आहे. काही किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी प्रवाशांना कित्येक तास रखडावे लागत आहे. कडाक्याचे ऊन आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगांमुळे प्रवाशांचे विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांचे प्रचंड हाल होत आहे..उन्हाळी सुट्ट्यांच्या निमित्ताने निसर्गरम्य रायगड जिल्ह्यात पर्यटनासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, महामार्गावरील इंदापूर ते पळस्पे या ८४ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्याचे काम १६ वर्षांनंतरही अपूर्ण असल्याने या मार्गावर 'कोंडीचे ग्रहण' लागले आहे.माणगाव आणि इंदापूर बायपासचे काम मार्गी न लागल्याने या शहरांमध्ये व बाहेर दोन्ही बाजूला शुक्रवारी वाहनांची मोठी गर्दी होती. संध्याकाळी उशिरापर्यंत महामार्गावर सर्वत्र हीच स्थिती होती. शनिवार (ता. २) पासून वीकेंड सुरू होत असल्याने ही कोंडी अधिक गडद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..वाहतूक कोंडीचे संकटमुंबई-गोवा महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, अलिबाग-वडखल रस्ता, अलिबाग-मुरुड रस्त्यावर शुक्रवारी मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. यामुळे स्थानिकांसह पर्यटकांनाही मनस्ताप सहन करावा लागला. सलग सुट्ट्यांमुळे पर्यटकांचे लोंढे रायगडमध्ये मोठ्या संख्येने आले आहेत..मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील अर्धवट आणि संथगतीने सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामामुळे पुन्हा एकदा पर्यटकांना मोठा फटका बसला आहे. मे महिन्याच्या सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी कोकणात निघालेल्या पर्यटकांना रायगडपासून रत्नागिरीपर्यंत प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. सुट्ट्या, परीक्षांचे निकाल आणि गावाकडे जाणाऱ्यांची वाढलेली संख्या यामुळे महामार्गावर वाहनांची गर्दी उसळली आहे. मात्र अपूर्ण रस्ते आणि रखडलेले चौपदरीकरण यामुळे ही गर्दी आता डोकेदुखी ठरत आहे..Mumbai Goa highway toll news : मुंबई-गोवा महामार्गावर टोल वसुली होणार नाही, पालकमंत्री राणेंचा विश्वास; सिंधुदुर्गवासीयांना दिलासा.संगमेश्वर तालुक्यातील संगमेश्वर बाजारपेठ, धामणी, निवळी, हातखंबा, पाली आणि लांजा बाजारपेठ या ठिकाणी वाहतूक अक्षरशः ठप्प झाली आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे अर्धवट अवस्थेत असल्याने वाहनांची लांबच लांब रांग लागली आहे. या महामार्गाचे काम रखडल्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ आणि वाहनचालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अपूर्ण रस्त्यांमुळे अपघातांची संख्याही वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.