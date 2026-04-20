Mumbai Goa Highway : प्रवाशांना दिलासा मिळणार! मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी आता जूनची डेडलाईन; मंत्री गडकरींनी कोणतं दिलं आश्वासन?

खेड (रत्नागिरी) : गेली १७ वर्षे रेंगाळलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रश्नाविषयी (Mumbai Goa Highway Delay) खासदार सुनील तटकरे यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. या बैठकीत इंदापूर आणि माणगाव बायपासचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करणे, तसेच रेल्वे क्रॉसिंगवरील उड्डाणपूल मार्गी लावण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली..गेल्या दीड दशकापासून इंदापूर आणि माणगाव शहरातील बायपासचे काम रखडल्यामुळे या भागात प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. या कोंडीमुळे स्थानिक नागरिक, व्यापारी, विद्यार्थी आणि पर्यटकांचे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. खासदार तटकरे यांनी या दोन्ही बायपास प्रकल्पांना तत्काळ मंजुरी देऊन कामाला गती देण्याची मागणी केली. हे बायपास पूर्ण झाल्यास शहरातील अवजड वाहनांची वाहतूक बाहेरून वळवली जाईल, ज्यामुळे शहरातील ७० टक्के वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होईल..महामार्गावरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासच खडतर झाला नाही, तर प्रदूषणामुळे श्वासोच्छ्वासाच्या रुग्णांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. गणेशोत्सव, दिवाळी आणि पर्यटन हंगामात तासनतास चालणाऱ्या कोंडीमुळे प्रवाशांचे हाल होतात. भूसंपादन आणि कंत्राटदारांच्या दिरंगाईमुळे या प्रकल्पाचा खर्च दुप्पट झाला असला, तरी प्रवाशांना मात्र सुरक्षित प्रवासाची प्रतीक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रलंबित उड्डाणपूल आणि रेल्वे क्रॉसिंगचे काम पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन व महामार्ग प्राधिकरण यांच्यात समन्वयाची मागणी केली.