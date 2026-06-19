Mumbai-Goa Highway : मुंबई–गोवा महामार्गावर रस्त्याच्या मध्यभागी पडला मोठा खड्डा; चालकाचे नियंत्रण सुटले अन् कंटेनर उलटला, प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर संताप

संगमेश्वर : मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील तुरळ स्टॉपजवळ गुरुवारी (ता. १८) पहाटे मोठा अपघात (Mumbai Goa Highway Accident) घडला. संगमेश्वरकडून चिपळूणच्या दिशेने जात असलेला कंटेनर महामार्गावर उलटला. रस्त्याच्या मध्यभागी पडलेल्या मोठ्या खड्ड्यामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..अपघातानंतर तुरळ व कडवई पंचक्रोशीतील नागरिकांनी प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, या ठिकाणच्या महामार्गाची अवस्था अत्यंत बिकट असून, रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी तुरळ ग्रामपंचायतीने अनेकवेळा संबंधित बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा केला होता..स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही शिफारसपत्र देऊन तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली होती. गेल्या तीन महिन्यांपासून संबंधित बांधकाम विभागाने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. उद्या काम सुरू करतो, यंत्रणा पाठवतो, अशी आश्वासने अधिकाऱ्यांकडून वारंवार देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे..Koyna Dam Security : राज्याला 2 हजार मेगावॉट वीज निर्मिती करणाऱ्या कोयना प्रकल्पाला धोका? दिल्लीहून 'आयबी'चे पथक थेट पोफळीत दाखल, तीन दिवस धरणाची होणार कसून पाहणी.संबंधित बांधकाम विभाग व ठेकेदारावर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. महामार्गाची तत्काळ दुरुस्ती करावी, दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा तुरळ व कडवईतील नागरिकांच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.