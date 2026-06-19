कोकण

Mumbai-Goa Highway : मुंबई–गोवा महामार्गावर रस्त्याच्या मध्यभागी पडला मोठा खड्डा; चालकाचे नियंत्रण सुटले अन् कंटेनर उलटला, प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर संताप

Mumbai Goa Highway container accident near Sangameshwar : मुंबई-गोवा महामार्गावरील तुरळ स्टॉपजवळ मोठ्या खड्ड्यामुळे कंटेनर उलटला. या अपघातानंतर स्थानिकांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर संताप व्यक्त करत महामार्ग दुरुस्ती व दोषींवर कारवाईची मागणी केली आहे.
Mumbai Goa Highway accident due to potholes

Mumbai Goa Highway accident due to potholes

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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संगमेश्वर : मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील तुरळ स्टॉपजवळ गुरुवारी (ता. १८) पहाटे मोठा अपघात (Mumbai Goa Highway Accident) घडला. संगमेश्वरकडून चिपळूणच्या दिशेने जात असलेला कंटेनर महामार्गावर उलटला. रस्त्याच्या मध्यभागी पडलेल्या मोठ्या खड्ड्यामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

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