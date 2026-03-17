Konkan Special : मुंबई-मडगाव दरम्यान साप्ताहिक ‘समर स्पेशल’ ; ‘कोरे’ मार्गावर एप्रिलपासून नियोजन

कणकवली : कोकण रेल्वे मार्गावर उन्हाळी सुटीच्या काळात प्रवाशांची होणारी अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेता, मध्य रेल्वेच्या समन्वयाने मुंबई आणि मडगाव दरम्यान साप्ताहिक 'समर स्पेशल' गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत या गाड्या धावतील..कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या प्रमुख गाड्या अशा: मुंबई सीएसएमटी-मडगाव-मुंबई सीएसएमटी साप्ताहिक स्पेशल गाडी क्र. ०११७१: मुंबई सीएसएमटीहून दर गुरुवारी (१६ एप्रिल ते ११ जून) मध्यरात्री १२.२० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी ३.१५ वाजता मडगावला पोहोचेल. गाडी क्र. ०११७२ : मडगावहून दर गुरुवारी (१६ एप्रिल ते ११ जून) सायंकाळी ४ वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे ३.४५ वाजता मुंबई सीएसएमटीला पोहोचेल. .Manmad Indore Railway Project : जोपर्यंत मोबदला जाहीर होत नाही, तोपर्यंत मोजणी नाही! मनमाड-इंदूर रेल्वे बाधित शेतकरी आक्रमक.याला एकूण २२ डबे आहेत. लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी)-मडगाव-एलटीटी साप्ताहिक स्पेशल गाडी क्र. ०१११९ : 'एलटीटी'हून दर शुक्रवारी (१७ एप्रिल ते १२ जून) मध्यरात्री १२.५५ वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी ३.१५ वाजता मडगावला पोहोचेल. .गाडी क्र. ०११२०: मडगावहून दर शुक्रवारी (१७ एप्रिल ते १२ जून) सायंकाळी ४ वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे ३:३० वाजता एलटीटीला पोहोचेल. .Konkan Railway : होळीसाठी 'स्पेशल' गाड्या; कोकण रेल्वेचा दिलासा; १८ कोच एसीचे .आरक्षण १७ मार्चपासूनगाडी क्रमांक ०११७२ आणि ०११२० साठीचे आरक्षण १७ मार्चपासून सर्व आरक्षण केंद्रांवर आणि 'आयआरसीटीसी'च्या संकेतस्थळावर सुरू.