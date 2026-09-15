Mumbai-Konkan Ro-Ro Service : कोकणवासियांसाठी खूशखबर! मुंबई ते वेंगुर्ला रो-रो सेवा पुन्हा सुरू होणार, प्रवासाचा वेळ वाचणार, तिकीट दरही आवाक्यात?

कणकवली : मोठा गाजावाजा करून गतवर्षी मुंबई विजयदुर्ग रो रो बोट सेवा सुरू झाली. मात्र, प्रवाशांचा प्रतिसाद नसल्याने ती बारा फेऱ्यांतच बंद पडली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मुंबई ते वेंगुर्ले रो रो सेवा सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यवाही सुरू केली (Mumbai Vengurla Water Transport) आहे. यात मालवण आणि वेंगुर्ले येथे या सेवेला थांबे प्रस्तावित केले आहेत. रो रो सेवा चालविण्यासाठी चार कंपन्यांनी उत्सुकता दर्शवली आहे. रो रो सेवेचे तिकीट दर आवाक्यात राहिले, तर १९८८ नंतर बंद झालेली मुंबई ते कोकण ही जलवाहतूक सेवा पुन्हा सुरू होण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे. .गणेशोत्सवासह, शिमगा यांसह सणासुदीच्या काळात मुंबईकरांना अवघ्या सात-आठ तासांत कोकणात पोहोचता यावे, यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. यात मुंबई-वेंगुर्ला रो-रो सेवा मार्गाच्या व्यवहार्यतेची तपासणी सुरू झाली आहे. जलवाहतूक सेवेत विजयदुर्ग आणि मालवण येथे थांबे देण्याचा प्रस्ताव आहे. सेवा चालविण्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. वर्षभरात ही सेवा सुरू करण्याचे सागरी मंडळाचे नियोजन आहे..मुंबईतून गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे कोकण रेल्वेच्या विशेष गाड्या, एसटीच्या अतिरिक्त फेऱ्या तसेच खासगी वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो. तरीही प्रवाशांची संख्या मोठी असल्याने या सर्व व्यवस्था अपुऱ्या पडतात. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने आणि पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्याने रस्ते प्रवासाचा कालावधीही मोठ्या प्रमाणात वाढतो. या पार्श्वभूमीवर जलमार्गाने जलद आणि तुलनेने त्रासमुक्त प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची गरज सातत्याने व्यक्त होत आहे..Bhagyashree Patwardhan : अभिनेत्री भाग्यश्रीने आरती केली, विजयसिंहराजेंचा लेकीसोबतचा वाद पुन्हा उफाळला; राजवाड्याच्या दरबार हॉलमध्ये काय घडलं?.तिकीट दरावर यशाची मदारविजयदुर्ग रो-रो सेवेचा अनुभव पाहता नव्या सेवेसमोर सर्वांत मोठे आव्हान तिकीट दराचे राहणार आहे. प्रवाशांना परवडतील असे दर ठेवले नाहीत, तर जलद प्रवासाचा पर्याय असूनही प्रवासी त्याकडे पाठ फिरवू शकतात. त्यामुळे मुंबई-वेंगुर्ला रो-रो सेवा सुरू करताना प्रवासी क्षमता, वाहन वाहतूक, तिकीट दर आणि नियमितता यांचा योग्य समतोल साधणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..भारतीय रेल्वेला प्रवासी वाहतुकीतून केवळ ५७ टक्के महसूल मिळतो, उर्वरित तोटा केंद्र शासन भरून काढते. त्याच धर्तीवर जलवाहतुकीसाठी येणाऱ्या खर्चापोटीचा ५० टक्के हिस्सा शासनाने सोसायला हवा. तसेच किमान वर्षभर तरी रो रो सेवा नियमित पणे सुरू ठेवायला हवी.-डॉ. रविकांत नारकर, अध्यक्ष जनसुराज्य अभियानमुंबईहून कोकणासाठी पुन्हा रो-रो सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची तयारी सुरू आहे. लवकरच याबाबतची घोषणा केली जाईल.-प्रदीप पी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ.Kalyan Latur Expressway : माळशेज घाटात होणार 8 किलोमीटर लांबीचा बोगदा; 35 हजार कोटींच्या 'जनकल्याण एक्सप्रेसवे'ला सरकारची मान्यता, नव्या महामार्गाची काय वैशिष्ट्ये?.विजयदुर्ग रो-रोचा प्रयोग अयशस्वीरेल्वे आणि महामार्गावरील ताण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने १ मार्च २०२६ पासून मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा सुरू केली होती. ६२६ प्रवासी क्षमतेची ‘एम टू एम प्रिन्सेस’ बोट या मार्गावर चालविण्यात आली. मात्र, तिकीट दर अधिक असल्याने या सेवेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. मुंबई-विजयदुर्ग प्रवासासाठी प्रवाशांसाठी तीन हजार, पाच हजार, सात हजार आणि नऊ हजार रुपये असे विविध श्रेणीतील तिकीट दर होते. दुचाकीसाठी एक हजार, सायकलीसाठी ६००, तर चारचाकी वाहनांसाठी सहा ते नऊ हजार रुपये आकारण्यात येत होते. विमानसेवा आणि वंदे भारत रेल्वेपेक्षाही रो-रो सेवा महागडी असल्याची टीका झाल्याने प्रवाशांनी या सेवेकडे पाठ फिरवली. सेवा सुरू झाल्यानंतर महिन्याभरात केवळ १२ फेऱ्या झाल्या. या फेऱ्यांमधून अवघे ८९४ प्रवासी आणि १५४ वाहने वाहून नेण्यात आली. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने या सेवेला आर्थिक फटकाही बसला..आता वेंगुर्ल्यापर्यंत सेवाविजयदुर्ग रो-रो सेवेचा प्रयोग अयशस्वी ठरल्यानंतरही जलवाहतुकीचा पर्याय सोडून न देता सागरी मंडळाने नव्याने नियोजन केले आहे. मुंबई-वेंगुर्ला रो-रो सेवेसाठी व्यवहार्यता तपासणी सुरू केली आहे. या सेवेत विजयदुर्ग आणि मालवण येथे थांबे असण्याची शक्यता आहे. रो-रो सेवा चालविण्यासाठी चार कंपन्यांनी उत्सुकता दर्शविली असून, त्यांच्या प्रस्तावांचा विचार केला जात आहे. निविदा प्रक्रियेतून संबंधित कंपनीची नियुक्ती करून सेवा सुरू केली जाणार आहे. दरम्यान, वेंगुर्ला येथे रो-रो सेवेसाठी आवश्यक जेट्टी उभारण्याचे काम महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून सुरू आहे. या कामापैकी सुमारे ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जेट्टीचे काम आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वर्षभरात मुंबई-वेंगुर्ला रो-रो सेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. ही सेवा सुरू झाल्यास मुंबईहून वेंगुर्ला सात ते आठ तासांत गाठता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.