Mumbai Pune Expressway: मुंबई–पुणे एक्स्प्रेसवेवर पावसाचा मोठा फटका! खालापूरजवळ पाणी साचल्याने दोन्ही दिशेची वाहतूक बंद; वाहनांच्या रांगा

अलिबाग: रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका मुंबई–पुणे एक्स्प्रेस हायवेलाही बसला आहे. खालापूरजवळील फूड मॉल परिसरात रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने सोमवारी सकाळी दोन्ही दिशेची वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात आली. .Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.त्यामुळे मुंबई आणि पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या अनेक किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या असून प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे फूड मॉल परिसरातील महामार्गावर पाणी साचले. रस्त्यावरील पाण्याची पातळी वाढल्याने वाहनांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला. .यामुळे प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून दोन्ही बाजूंची वाहतूक तात्पुरती रोखली. वाहतूक बंद झाल्याने महामार्गावर मालवाहू, खासगी आणि प्रवासी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. काही वाहनचालकांना अनेक तास महामार्गावरच थांबावे लागले..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...परिस्थितीवर महामार्ग पोलिस आणि संबंधित यंत्रणा लक्ष ठेवून असून पाणी ओसरल्यानंतर रस्त्याची पाहणी करूनच वाहतूक पूर्ववत करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. दरम्यान, वाहनचालकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.