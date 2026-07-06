कोकण

Mumbai Pune Expressway: मुंबई–पुणे एक्स्प्रेसवेवर पावसाचा मोठा फटका! खालापूरजवळ पाणी साचल्याने दोन्ही दिशेची वाहतूक बंद; वाहनांच्या रांगा

Flooded Mumbai Pune Expressway latest news: खालापूर फूड मॉल परिसरात रस्त्यावर पाणी साचल्याने दोन्ही दिशेची वाहतूक तात्पुरती बंद; मुंबई–पुणे मार्गावर वाहनांच्या किलोमीटरभर रांगा, प्रवाशांचे हाल
Waterlogging Halts Traffic on Mumbai–Pune Expressway, Thousands of Commuters Affected

Waterlogging Halts Traffic on Mumbai–Pune Expressway, Thousands of Commuters Affected

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अलिबाग: रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका मुंबई–पुणे एक्स्प्रेस हायवेलाही बसला आहे. खालापूरजवळील फूड मॉल परिसरात रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने सोमवारी सकाळी दोन्ही दिशेची वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात आली.

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