कोकण

Nagothane Flyover Cracks : उड्डाणपुलावर 60 दिवसांत चार ते सहा इंच रुंदीच्या 50 मीटर लांबीच्या भेगा, वाहतूक केली बंद

Why Did Cracks Appear on the Nagothane Flyover? : मुंबई-गोवा महामार्गावरील नागोठणे उड्डाणपुलाला अवघ्या दोन महिन्यांत मोठ्या भेगा पडल्याने एनएचएआयने वाहतूक बंद केली आहे. तज्ज्ञांकडून तपासणी सुरू असून दुरुस्तीनंतरच पूल पुन्हा खुला केला जाणार आहे.
Nagothane Flyover cracks latest update

Nagothane Flyover cracks latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अलिबाग : मुंबई-गोवा महामार्गावरील नागोठणे उड्डाणपुलाला अवघ्या दोन महिन्यांत मोठ्या भेगा पडल्याने महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, हा पूल मे महिन्यात वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता; मात्र अलीकडील मुसळधार पावसानंतर पुलाच्या मध्यभागी आणि कोलाडकडील टोकाला चार ते सहा इंच रुंदीच्या ५० मीटर लांबीच्या भेगा पडल्याचे समोर आले आहे.

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