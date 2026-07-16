Nagothane Flyover Cracks : उड्डाणपुलावर 60 दिवसांत चार ते सहा इंच रुंदीच्या 50 मीटर लांबीच्या भेगा, वाहतूक केली बंद

अलिबाग : मुंबई-गोवा महामार्गावरील नागोठणे उड्डाणपुलाला अवघ्या दोन महिन्यांत मोठ्या भेगा पडल्याने महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, हा पूल मे महिन्यात वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता; मात्र अलीकडील मुसळधार पावसानंतर पुलाच्या मध्यभागी आणि कोलाडकडील टोकाला चार ते सहा इंच रुंदीच्या ५० मीटर लांबीच्या भेगा पडल्याचे समोर आले आहे..यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाने (एनएचएआय) तातडीने पुलावरील वाहतूक बंद केली असून तज्ज्ञांकडून तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. या उड्डाणपुलाची डागडुजी केल्यानंतर वाहनांसाठी सुरक्षित असल्याची खात्री झाल्यानंतरच या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू केली जाणार आहे. त्यानंतर टोलवसुलीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक रवींद्र इंगोळे यांनी दिली..खारपाडा येथील टोलविरोधातील आंदोलनाची धार काहीशी कमी होत असल्याचे पाहून आता सुकेळी खिंडीनंतर असलेल्या खांब टोलनाक्यावरही टोलवसुली सुरू करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती. गणेशोत्सवानंतर या ठिकाणी टोल आकारणी सुरू करण्याचे नियोजन केले होते. टोलनाक्यावर स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, नियंत्रण कक्ष आणि इतर आवश्यक सुविधा उभारण्यात आल्या असून कर्मचारी व तांत्रिक यंत्रणाही सज्ज केली होती..Kashedi Ghat Landslide : महामार्गावरील एक मार्गिका तब्बल 14 तास बंद; धामणदेवी-चोळई येथे दरड कोसळली, रस्ता खुला करण्याच्या कामात पावसाचे विघ्न.नागोठणे उड्डाणपुलाला पडलेल्या भेगांमुळे या संपूर्ण नियोजनाला मोठा धक्का बसला आहे. मागील किमान १५ वर्षे या उड्डाणपुलाचे काम सुरू होते. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी या उड्डाणपुलाची उभारणी करण्यात आली होती. मे महिन्यात हा पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर वाहनचालकांनी काही प्रमाणात दिलासा व्यक्त केला होता; मात्र अवघ्या दोन महिन्यांत पुलावर भेगा पडल्याने कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आता तज्ज्ञांच्या अहवालातून नेमके कारण समोर येते का आणि दुरुस्ती किती लवकर पूर्ण होते, याकडे संपूर्ण कोकणवासीयांचे लक्ष लागले आहे..Leopard Sighting Jyotiba Dongar : बाप रे! जोतिबा डोंगरावरील शासकीय विश्रामगृहाच्या परिसरात फिरताना दिसला बिबट्या; पाहा अंगावर काटा आणणारा CCTV.निकृष्ट कामाचा नमुनादीड किलोमीटरच्या उड्डाणपुलाचे काम १२ वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम सुरू झाले होते. मात्र, पावसाच्या पहिल्याच मोठ्या तडाख्यात पूल दुभंगणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. काही ठिकाणी भेगा इतक्या मोठ्या आहेत की त्यामध्ये वाहनांची चाके अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव पुलावरील वाहतूक तातडीने बंद करण्यात आली आहे..एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांनी भेगांचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे. भूगर्भीय स्थिती, बांधकाम साहित्याचा दर्जा, पावसामुळे झालेली धूप किंवा तांत्रिक त्रुटी यासह विविध बाबींची तपासणी केली जात आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत..प्रशासनासमोरही पेचनागोठणे, कोलाड उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू झाल्याचे दाखवत या टप्प्यातील ९८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. गणेशोत्सवानंतर खांब येथील टोलनाका सुरू करण्याचे नियोजन होते. महामार्गावरील महत्त्वाचा टप्पाच बंद असल्याने वाहनचालकांकडून टोल आकारणी सुरू करण्यास विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोरही पेच निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.