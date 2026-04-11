CM Devendra Fadnavis : 'नारायण राणेंच्या भाषणावेळी सभागृहात मंत्रीही यायला घाबरायचे'; CM देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितला 'तो' किस्सा

कणकवली : अर्थसंकल्प असो किंवा अन्य विधेयक याबाबत नारायण राणे यांचा अभ्यास एवढा दांडगा असायचा की, त्यांचे भाषण सुरू असताना मंत्री सभागृहात यायला घाबरायचे. अर्थसंकल्पाची तर ते अशी चिरफाड करायचे की, अर्थमंत्र्यांना काय उत्तर द्यायचे हे कळत नसे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी येथे केले..खासदार नारायण राणे यांच्या ७४ व्या वाढदिवसाचा सोहळा कणकवलीतील उपजिल्हा रुग्णालसामोरील पटांगणात झाला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उद्योगमंत्री रवींद्र चव्हाण, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी राणेंनी गाजवलेलं सभागृह याबाबतचे किस्से मांडले..'सन १९९९ ते २००४ मध्ये राणे विरोधी पक्षनेते असताना एकाही अर्थमंत्र्याला राणेंच्या अर्थसंकल्पावरील टीकेला समर्पक उत्तर देता आले नाही. याखेरीज राणेंची खासगी सीआयडी यंत्रणा होती. या यंत्रणेमुळे ते समोरच्याची कोंडी करण्यात नेहमीच यशस्वी ठरले, अशा आठवणींनाही श्री. फडणवीस यांना यावेळी जागविल्या.