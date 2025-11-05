कोकण

Dapoli Viral Video : नाशिकच्या पोरांची दापोलीतील मुरूडच्या समुद्रकिनारी हुल्लडबाजी, व्हिडिओ काढून स्टंटबाजी

Murud Beach in Dapoli : दापोलीतील मुरूड समुद्रकिनारी नाशिकच्या काही तरुणांनी हुल्लडबाजी करत स्टंटबाजीचा व्हिडिओ शूट केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पर्यटकांनी केलेल्या या कृत्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
Dapoli Viral Video

दापोलीतील मुरूड समुद्रकिनारी नाशिकच्या काही तरुणांनी हुल्लडबाजी करत स्टंटबाजीचा व्हिडिओ शूट केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Nashik Youths Create Chaos : दापोली तालुक्यातील मुरूड समुद्रकिनारी पुन्हा एकदा पर्यटकांकडून बेफिकीर हुल्लडबाजीचा प्रकार घडला आहे. रविवारी (ता. २) दुपारी काही पर्यटकांनी समुद्राच्या उथळ पाण्यात भरधाव मोटार चालवली. ही गाडी नाशिक येथील असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Konkan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com