Butterfly Species: 'रंगीबेरंगी फुलपाखरांची अनोखी दुनिया'; रायगड जिल्ह्यात 147 प्रजातींचा मुक्त संचार, सप्टेंबर महिन्यात फुलपाखरू महोत्सव

-अमित गवळे पाली: पश्चिम घाटाचा मोठा पट्टा, मुबलक झाडेझुडपे व निसर्ग संपदा, 240 किमीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा, कांदळवने, अभयारण्य व पोषक वातावरण या सर्वांगीण अनुकूल परिस्थिती मुळे रायगड जिल्ह्यात रंगीबेरंगी फुलपाखरांच्या अनोख्या दुनियेचे दर्शन घडत आहे. सध्या ठिकठिकाणी रंगीबेरंगी फुलपाखरू उडताना व बागडताना दिसत आहेत. येथे येणारे पर्यटक व प्रवासी या फुलपाखरांना पाहण्यासाठी आवर्जून थांबतात..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.1 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान देशात फुलपाखरू महोत्सव साजरा केला जातो. जिल्ह्यात फुलपाखरांच्या तब्बल 147 प्रजाती आढळतात. शिवाय ब्ल्यू मॉरमॉन हे राज्य फुलपाखरू व पश्चिम घाटामधील सर्वात मोठे व दुर्मिळ “सदर्न बर्ड विंग” हे फुलपाखरू जिल्ह्यात सर्वत्र पहायला मिळते.फुलपाखरांचे फूड प्लांट येथे आढळतात त्यास होस्ट प्लांट असेही म्हणतात. प्रत्येक जातीच्या फुलपाखरांचे होस्ट प्लांट ठरलेले असते. फुलपाखराची मादी ही मिलनानंतर लगेचच तिला हवे असलेले झाड शोधते व त्यावर अंडी घालते. त्यामध्ये कडूनिंब, कढीपत्ता, सीताफळ, रामफळ, लिंबू, कदंब, अशोक’ अशी झाडे येतात. सोनटक्का, पानफुटी अशा छोट्या झाडांवरही ग्रास डीमन, रेड पियरो अशी सुंदर फुलपाखरे वाढतात. असे फुलपाखरू अभ्यासक प्रवीण कवळे यांनी सांगितले. मात्र जिल्ह्यात ठिकठिकाणी तणनाशकांच्या वापराचे प्रमाण फुलपाखरांच्या अळ्या, सुरवंट व फुलपाखरांना धोकादायक ठरत आहेत असेही कवळे म्हणाले. भविष्यात जिल्ह्यात फुलपाखरांचे उद्यान होण्यास खूप पोषक परिस्थिती आहे. यंदा लांबलेल्या पावसामुळे फुलपाखरांच्या स्थलांतरावर थोडा परिणाम झाला आहे. मात्र फुलपाखरांची दुनिया बहरत आहे..पोषक वातावरण निसर्गसंपदा व पश्चिम घाटाचा पट्टा यामुळे जिल्ह्यात फुलपाखरांच्या विविध प्रजाती आढळतात. फुलपाखरांसाठी जिल्ह्यात सुरक्षित पर्यावरण आहे. जिल्ह्यात फुलपाखरु व त्यांच्या विविध अवस्थांचे निरीक्षण करण्यासाठी अनेक लोक उत्सुक असतात. घराशेजारील परसबागेत विविध फुलपाखरे यावीत म्हणून अनेकजण होस्ट प्लांट लावतात. शिवाय पपई, पेरू अशी पिकलेली फळे किंवा सडका बांगडा मासा आपल्या घराच्या अंगणात ठेवून फुलपाखरांना आकर्षित करता येते.शंतनू कुवेस्कर, प्राणी पक्षी व फुलपाखरु अभ्यासक, माणगाव.जगात फुलपाखरांच्या सुमारे 17,500 जाती आहेत. भारतात फुलपाखरांच्या सुमारे 1500 जाती तर महाराष्ट्रात सुमारे 345 जाती आढळून येतात. त्यातील तब्बल 147 प्रजाती एकट्या रायगड जिल्ह्यात आढळून येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य फुलपाखरू राणी पाकोळी (ब्ल्यू मॉरमॉन), बहुरूपी, गुलाबी राणी, पितांबरी, सांजपरी, हळदी कुंकू, नील भिरभिरी, मयूर भिरभिरी व शुष्क पर्ण अशा विविध प्रकारच्या फुलपाखरांच्या प्रजातींचा समावेश आहे.प्रवीण कवळे, निसर्ग, फुलपाखरू व प्राणीपक्षी अभ्यासक, अलिबाग.पश्चिम घाटाचा बहुसंख्य भाग आणि अनुकूल निसर्ग व वातावरण यामुळे जिल्ह्यात फुलपाखरांच्या विविध प्रजाती आढळतात. कांदळवनात देखील फुलपाखरे आढळतात. या फुलपाखरांच्या अधिवसाचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे. फुलपाखरू परागीकरणास खूप मोठ्या प्रमाणात सहाय्य करतात, त्यामुळे ते जैवविविधता राखण्यासाठी उपयुक्त आहेत.समीर शिंदे, वनक्षेत्रपाल, कांदळवन, अलिबाग.होस्ट प्लांटला मागणीतिनविरा धरणाजवळ खास फुलपाखरांसाठी खाजगी उद्यान केले आहे. तसेच फुलपाखरांचे होस्ट प्लांट असलेल्या झाडांना सध्या अधिक मागणी आहे. लोक आपल्या परसबागेत किंवा खास फुलपाखरांसाठी छोटे उद्यान करून तेथे ही झाडे लावतात व फुलपाखरांना आकर्षित करतात. आणि विविध रंगेबिरंगी फुलपाखरांचे निरीक्षण करतात. बच्चे कंपनी देखील आंनद लुटले. असे पालीतील ग्रीनटच नर्सरीचे मालक अमित निंबाळकर यांनी सकाळला सांगितले.तणनाशके घातकपावसाळ्याच्या सुमारास असंख्य फुलपाखरे फुलझाडांवर बागडताना आढळतात. या वेळी नर मादीचा संयोग होतो व मादी झाडांच्या पानांवर अंडी घालते. काही जातींच्या माद्या आपली अंडी झुडपांवर घालतात. मात्र जिल्ह्यात तणनाशकांचा वाढता वापर यामुळे फुलपाखरांच्या अळ्यांना खाद्य मिळत नाही. तसेच त्यांचा मृत्यू देखील होतो. यामुळे तणनाशकांच्या वापरावर मर्यादा येण्याची गरज आहे. असे प्रवीण कवळे यांनी सांगितले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.वाढते औद्योगिकीकरणपुणे मुंबई शहरांच्या वेशीवर असल्याने जिल्ह्यात औद्योगिकीकरण वेगात सुरू आहे. त्यामुळे झाडे झुडपे, वेली, वनस्पती तोडल्या गेल्याने फुलपाखरांना खाद्य मिळत नाही. त्यांचा अधिवास नष्ट होतो. तसेच प्रजनन देखील होत नाही. कारखान्यांमधील प्रदूषके देखील फुलपाखरांच्या जीवन क्रमावर प्रतिकूल परिणाम करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.