Butterfly Species: 'रंगीबेरंगी फुलपाखरांची अनोखी दुनिया'; रायगड जिल्ह्यात 147 प्रजातींचा मुक्त संचार, सप्टेंबर महिन्यात फुलपाखरू महोत्सव

Raigad to Celebrate Butterfly Festival: 1 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान देशात फुलपाखरू महोत्सव साजरा केला जातो. जिल्ह्यात फुलपाखरांच्या तब्बल 147 प्रजाती आढळतात. शिवाय ब्ल्यू मॉरमॉन हे राज्य फुलपाखरू व पश्चिम घाटामधील सर्वात मोठे व दुर्मिळ “सदर्न बर्ड विंग” हे फुलपाखरू जिल्ह्यात सर्वत्र पहायला मिळते.
Colorful butterflies fluttering freely in Raigad ahead of the September Butterfly Festival.

सकाळ डिजिटल टीम
-अमित गवळे

पाली: पश्चिम घाटाचा मोठा पट्टा, मुबलक झाडेझुडपे व निसर्ग संपदा, 240 किमीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा, कांदळवने, अभयारण्य व पोषक वातावरण या सर्वांगीण अनुकूल परिस्थिती मुळे रायगड जिल्ह्यात रंगीबेरंगी फुलपाखरांच्या अनोख्या दुनियेचे दर्शन घडत आहे. सध्या ठिकठिकाणी रंगीबेरंगी फुलपाखरू उडताना व बागडताना दिसत आहेत. येथे येणारे पर्यटक व प्रवासी या फुलपाखरांना पाहण्यासाठी आवर्जून थांबतात.

