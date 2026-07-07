Pali News : निसर्गाचा अनोखा चमत्कार! रायगडमध्ये अतिदुर्मिळ पांढऱ्याशुभ्र चकचकीत 'चंचू वाळा' सापाचे दर्शन

पाली - सध्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे जमिनीखाली राहणारे अनेक साप आणि जीव आसरा शोधण्यासाठी बाहेर पडत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर माणगाव तालुक्यात सोमवारी (ता. ६ जुलै) अत्यंत दुर्मिळ मानला जाणारा अल्बिनो 'चंचु वाळा' (Albino Beaked Worm Snake) आढळून आला आहे. .परिसरातील शेती आणि ओलसर जमिनीवर हा साप आढळून आला. स्थानिक नागरिक योगेश तुपट यांनी या सापाचे अनोखे रूप पाहून वन्यजीव अभ्यासकांशी संपर्क साधला. माणगावमधील प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यासक शंतनू कुवेसकर यांनी या सापाची पाहणी केली आणि तो 'अल्बिनो चंचु वाळा' असल्याची माहिती दिली..'चंचु वाळा' (शास्त्रीय नाव: Grypotyphlops acutus) हा सापाचा एक बिनविषारी प्रकार आहे. हे साप प्रामुख्याने जमिनीखाली, मातीत किंवा कुजलेल्या पानांच्या ढिगाऱ्याखाली राहतात. त्यांचे मुख्य अन्न वाळवी आणि मुंग्यांची अंडी आहेत. ते आकाराने लहान असतात आणि त्यांचे डोळे आणि तोंड पाहताना चोचीसारखा आकार दिसतो, म्हणून त्यांना 'चंचु वाळा' म्हणतात..'अल्बिनो' (Albino) ही एक दुर्मिळ जनुकीय अवस्था आहे, ज्यामध्ये सापाच्या शरीरातील रंगद्रव्ये (pigments) पूर्णपणे नष्ट होतात. यामुळे सामान्यतः गडद रंगाचा असलेला हा साप पांढरा किंवा फिकट गुलाबी रंगाचा दिसतो. ही अवस्था निसर्गात खूप दुर्मिळ असते आणि असे प्राणी सहसा निसर्गात तग धरून राहणे आणी जगणे अवघड असते असे वन्यजीव अभ्यास शंतनु कुवेसकर यांनी सांगितले..गेल्या काही दिवसांपासून रायगड जिल्ह्यासह कोकणात मुसळधार पाऊस पडत आहे. यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढली आहे आणि भूचर सापांची बिळे पाण्याने भरली आहेत. परिणामी, हे साप सुरक्षित आणि कोरड्या जागेच्या शोधात बाहेर पडत आहेत. वन्यजीव अभ्यासकांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारे कोणतेही अनोखे जीव आढळल्यास त्यांना मारू नये, तर त्वरित वनविभाग व स्थानिक सर्पमित्रांना संपर्क साधावा..शंतनु कुवेसकर यांनी सांगितले की, नुकताच चिपळूण येथे अशा प्रकारचा पांढरा मुंगूस सापडला होता "हा अल्बिनो चंचु वाळा सापडणे हे जैविक दृष्ट्या दुर्मिळ जनुकीय बदलांचे संकेत आहेत आणि वर्णहीन असून सुद्धा निसर्गात तग धरून या सापाची वाढ झाली आहे हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.