कोकण

Pali News : निसर्गाचा अनोखा चमत्कार! रायगडमध्ये अतिदुर्मिळ पांढऱ्याशुभ्र चकचकीत 'चंचू वाळा' सापाचे दर्शन

सध्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे जमिनीखाली राहणारे अनेक साप आणि जीव आसरा शोधण्यासाठी बाहेर पडत आहेत.
White Chanchu Vala Albino Beaked Worm Snake

White Chanchu Vala Albino Beaked Worm Snake

sakal

अमित गवळे
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पाली - सध्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे जमिनीखाली राहणारे अनेक साप आणि जीव आसरा शोधण्यासाठी बाहेर पडत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर माणगाव तालुक्यात सोमवारी (ता. ६ जुलै) अत्यंत दुर्मिळ मानला जाणारा अल्बिनो 'चंचु वाळा' (Albino Beaked Worm Snake) आढळून आला आहे.

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