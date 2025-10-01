Omkar Elephant : 'ओंकार' हत्तीने तासभर जिल्हा मार्ग अडवला, वन विभाग येताच हत्तीचा अजब कारनामा...

हायलाइट समरी पॉइंट्सओंकार हत्तीची दहशत – मडुरा-सातोसे-रेखवाडी परिसरात ‘ओंकार’ हत्ती चार दिवसांपासून थांबला असून, भातशेती, केळी व अन्य पिकांचे मोठे नुकसान केले आहे.रस्ता ठप्प व ग्रामस्थांचा आक्रोश – काळा आंबा येथे तासभर हत्ती रस्त्यावर उभा राहिल्याने वाहतूक ठप्प झाली. ग्रामस्थांनी वनविभागाला घेराव घालत ठोस कारवाईची मागणी केली.ठोस निर्णयाची मागणी – शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असून, जीवितालाही धोका असल्याने ग्रामस्थांनी इशारा दिला की तातडीने बंदोबस्त न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल..Omkar Elephant Sindhudurg : मडुरा-सातोसे रेखवाडी भागात ‘ओंकार’ हत्ती चार दिवसांपासून तळ ठोकून आहे. कास, मडुरा, सातोसे सीमेलगत प्रवेश केलेला हा हत्ती अजूनही याच भागात असल्याने वनविभाग सतर्क झाला आहे. मंगळवारी दुपारी मडुरा-सातार्डा मार्गावर काळा आंबा येथे तासभर हत्तीने भर रस्त्यावरच ठाण मांडले होते. यामुळे वाहने अडकून पडली होती. हत्ती कोकण रेल्वे मार्गावर येऊ नये, यासाठी वनविभागाचे पथक प्रयत्न करीत होते. हत्तीचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी स्थानिक करीत आहेत..तांबोसे-गोवा येथून महाराष्ट्र हद्दीत आलेला ओंकार हत्ती मडुरा पंचक्रोशीतील सातोसे, कास, मडुरा गावांत स्थिरावला आहे. त्याच्याकडून भातशेती, केळी बागायती व अन्य पिकांचे अतोनात नुकसानसत्र सुरू आहे. कास, सातोसे येथून गोवा हद्दीत गेलेल्या हत्तीला गोवा वनविभागाने पुन्हा महाराष्ट्र हद्दीत हुसकावून लावले आहे. ओंकार हत्तीच्या आगमनामुळे गोवा येथे नोकरीसाठी जाणाऱ्या युवकांना दुचाकीवरून प्रवास करणे धोक्याचे बनले आहे..दरम्यान, आज दुपारी ‘ओंकार’ने मडुरा काळ्या आंब्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सुमारे तासभर दर्शन दिले. यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंकडील वाहतूक ठप्प झाली होती. हत्ती काही केल्या रस्त्यावरून हटत नव्हता. त्यामुळे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची धाकधूक वाढली होती. वरच्या बाजूने कोकण रेल्वेचा मार्ग असल्यामुळे हत्ती त्या भागात जाऊ नये, यासाठी वनविभागाची टीम प्रयत्न करीत होती. अखेर भातशेती भागात घालवण्यात कर्मचाऱ्यांना यश आले..मडुरा परिसर ‘ओंकार’च्या दहशतीखालीमडुरा, कास व सातोसे परिसरातील शेतकऱ्यांवर गेल्या चार दिवसांपासून ओंकार हत्तीचे संकट कोसळले आहे. या हत्तीने शेतातील उभ्या पिकांची प्रचंड नासधूस केली असून, शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास अक्षरशः पायाखाली तुडवला जात आहे. ग्रामस्थांनी वारंवार वनविभागाचे लक्ष वेधूनही ठोस उपाययोजना न झाल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. केवळ फटाके लावणे आणि पाळत ठेवणे एवढ्यापुरतीच विभागाची कार्यवाही मर्यादित असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे..ग्रामस्थांनी मंगळवारी मडुरा काळाआंबा येथे एकत्र येत वन अधिकाऱ्यांना घेराओ घातला. आमची शेती उद्ध्वस्त होत आहे. शांत बसणार नाही, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. यावेळी मडुरा माजी सरपंच सुरेश गावडे, कास सरपंच प्रवीण पंडित, कास तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष बाबू पंडित यांच्यासह असंख्य ग्रामस्थ शेतीसह कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी घटनास्थळी हजर होते. दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचला नव्हता. गोवा-तांबोसे येथे ओंकार हत्ती आला होता, त्यावेळी गोवा वनमंत्री तसेच मुख्यमंत्री स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून होते, असे सांगण्यात आले; मात्र स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांनी अजूनही घटनास्थळाला भेट दिली नसल्याने ग्रामस्थ अधिकच संतप्त झाले आहेत.ओंकार हत्तीमुळे उद्भवलेले हे संकट केवळ शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला नाही, तर त्यांच्या सुरक्षेलाही धोका पोहोचवत आहे. ग्रामस्थांचा संताप दिवसेंदिवस वाढत असून, आता प्रशासनाने गंभीरतेने दखल घ्यावी.- प्रवीण पंडित, सरपंच, कास.Omkar Elephant : ‘ओंकार’ हत्तीचा धुमाकूळ, आणखी ५ हत्तींच्या कळपाने वनविभागाला दिलं आव्हान....अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडणारवन कर्मचारी आपापल्या परीने हत्तीवर लक्ष ठेवून आहेत; परंतु वरिष्ठ पातळीवरून कोणताही ठोस निर्णय घेतला जात नसल्यामुळे परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असून, त्यांच्या जीवनालाही धोका निर्माण झाला आहे. वनमंत्र्यांनी तातडीने याकडे लक्ष देऊन या हत्तींचा बंदोबस्त करावा; अन्यथा ग्रामस्थ तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबतील, असा इशारा रोणापाल माजी सरपंच सुरेश गावडे यांनी दिला..FAQsप्र.१: ‘ओंकार’ हत्ती कुठे स्थिरावला आहे?उ: मडुरा पंचक्रोशीतील सातोसे, कास आणि मडुरा गावांत.प्र.२: हत्तीमुळे कोणते नुकसान झाले आहे?उ: भातशेती, केळी बागायती आणि अन्य पिकांचे प्रचंड नुकसान, तसेच शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर संकट.प्र.३: ग्रामस्थांची मुख्य मागणी काय आहे?उ: हत्तीचा तातडीने बंदोबस्त करून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे.प्र.४: ग्रामस्थांनी वनविभागावर कोणता आरोप केला?उ: फक्त फटाके लावणे आणि पाळत ठेवणे एवढ्यापुरतीच कारवाई करत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.