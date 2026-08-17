Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर

कणकवली : मुंबई गोवा महामार्गावरील ओसरगाव टोल नाका आज (ता. १७) सकाळी आठ वाजल्यापासून सुरू होत आहे. यात वाहननिहाय टोलचे दर महामार्ग प्राधिकरण विभागाने निश्चित केले (Mumbai Goa Highway Osargaon toll latest update) आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. मात्र, या टोल नाक्यावर सिंधुदुर्गातील नोंदणी असलेल्या वाहनांना टोलमाफी मिळणार की नाही? याबाबत वाहनचालकांमध्ये संदिग्धता आहे. कारण स्थानिक अवाणिज्यिक वाहनांना मासिक ३५० रुपये पास द्यावा लागेल आणि इतर वाहनांना टोल कराच्या पन्नास टक्के टोल द्यावा लागेल, असे महामार्ग विभागाने स्पष्ट केले आहे..ओसरगाव टोल नाक्यावर सिंधुदुर्गातील वाहनांना स्वतंत्र लेन असेल तसेच जिल्ह्यात नोंदणी झालेल्या वाहनांना टोलमाफी असेल असे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी गेल्या महिन्यात जाहीर केले होते; मात्र त्याबाबत कोणतीही माहिती टोल वसुली करणाऱ्या एजन्सीकडून दिलेली नाही. कणकवली शहरातील जानवली नदीवरील पूल ते पात्रादेवी पर्यंतच्या ६० किलोमीटर अंतरासाठी हा टोल असणार आहे..Devbhumi Jat Name Change Latest News : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'देवभूमी जत' नामकरणाचा मार्ग मोकळा, गॅझेट नोटिफिकेशन लवकरच; पालकमंत्री चंद्रकांतदादांची माहिती.ओसरगाव टोल नाक्यावर तीन वर्षांपूर्वी टोल वसुलीचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी तीव्र जनआंदोलन झाले. त्यानंतर पुन्हा दोन वेळा टोल वसुलीसाठी ठेका निश्चित झाला; मात्र राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि टोलविरोधी कृती समितीकडून टोल वसुलीला तीव्र विरोध झाला. आता नव्याने स्कायलार्क इन्फ्रा इंजिनिअर्स या एजन्सीला टोल वसुलीचे कंत्राट दिले आहे..Mumbai-Goa Highway : कोकणवासीयांसाठी गुड न्यूज! मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळुणातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे, लवकरच वाहतूक सुरू होण्याची शक्यता.या कंपनीकडून १७ ऑगस्टला सकाळी आठ वाजल्यापासून टोल वसुली सुरू होईल, असे महामार्ग प्राधिकारणाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर यापूर्वी रायगड जिल्ह्यातील खारपाडा येथे टोल नाक्यावरून टोल वसुली सुरू झाली आहे. पुढील महिना अखेरपासून राजापूर तालुक्यातील हातीवले टोल नाका सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.