कोकण

Palghar News : मोखाड्यात प्रसुत मातेची बाळाला घेऊन जंगलातुन २ किलोमीटर पायपीट; रूग्णवाहीका चालकाने अर्ध्यावरच सोडल्याने ओढवला प्रसंग!

Tribal Woman : मोखाड्यात प्रसूत सविताला नवजात बाळाला घेऊन जंगलातून दोन किलोमीटर चालावे लागले, कारण रुग्णवाहिका चालकाने अर्ध्यावर उतरवून निघून गेला. व्हिडिओ व्हायरल होताच आरोग्य यंत्रणेवर संतापाची लाट उसळली.
Mokhada Ambulance Drops Tribal Mother Two Kilometers Away

Mokhada Ambulance Drops Tribal Mother Two Kilometers Away

Sakal

भगवान खैरनार ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोखाडा : मोखाडा तालुक्यातील आमला गावाचे माहेर असलेल्या सविता बांबरे (20) या प्रसूत महिलेला अर्ध्यावर रस्त्यात, गावाच्या दोन किलोमीटर मागे रुग्णवाहिका चालकाने सोडले. त्यामुळे दोन दिवसाच्या बाळाला हातात घेऊन प्रसूत सविताला अभयारण्यातून दोन किलोमीटर पायपीट करत घर गाठावे लागले आहे. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने, आरोग्य यंत्रणेच्या असंवेदनशील कारभारावर टीकेची झोड ऊठली आहे. मोखाड्यातील केवनाळे येथील सविता बांबरे (20) या आदिवासी महिलेला 19 नोव्हेंबर ला प्रसूतसाठी मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर सुखरूप प्रसूतीसाठी तिला जव्हारच्या ऊपजिल्हक रुग्णालयात पाठविण्यात आले. तेथे तिची प्रसूती सुखरूप झाली.

Loading content, please wait...
Tribal
ambulance
Rural Development
new born
palghar
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com