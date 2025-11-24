Palghar News : मोखाड्यात प्रसुत मातेची बाळाला घेऊन जंगलातुन २ किलोमीटर पायपीट; रूग्णवाहीका चालकाने अर्ध्यावरच सोडल्याने ओढवला प्रसंग!

मोखाडा : मोखाडा तालुक्यातील आमला गावाचे माहेर असलेल्या सविता बांबरे (20) या प्रसूत महिलेला अर्ध्यावर रस्त्यात, गावाच्या दोन किलोमीटर मागे रुग्णवाहिका चालकाने सोडले. त्यामुळे दोन दिवसाच्या बाळाला हातात घेऊन प्रसूत सविताला अभयारण्यातून दोन किलोमीटर पायपीट करत घर गाठावे लागले आहे. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने, आरोग्य यंत्रणेच्या असंवेदनशील कारभारावर टीकेची झोड ऊठली आहे. मोखाड्यातील केवनाळे येथील सविता बांबरे (20) या आदिवासी महिलेला 19 नोव्हेंबर ला प्रसूतसाठी मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर सुखरूप प्रसूतीसाठी तिला जव्हारच्या ऊपजिल्हक रुग्णालयात पाठविण्यात आले. तेथे तिची प्रसूती सुखरूप झाली. .रविवार 23 नोव्हेंबर ला तिला रुग्णवाहिका देऊन घरी पाठविण्यात आले. मात्र, रुग्णवाहिका चालकाने त्यांना गावापासून दोन किलोमीटर रस्त्यावर उतरवून रुग्णवाहिका निघून गेला. त्यामुळे सविताला ताणसा अभयारण्यातील आमला गावात पोहोचण्यासाठी दोन किलोमीटरची पायपीट करावी लागली आहे. प्रसूत सविता बारात हिच्या सोबत आई व सासूबाई होत्या. या घटनेचा व्हिडीओ आमल्यातील राजु सोमा बारात या नागरिकाने काढुन समाजमाध्यमाद्वारे सर्वत्र प्रसारीत केला. त्यामुळे मोखाडात खळबळ ऊडाली आहे. आदिवासी माणसांनी असेच जगायचे आणि मरायचे का ? असा संतप्त सवाल राजु बारातने या व्हिडीओ तुन केला आहे..Palghar News: पाणी उशिरा आणलं म्हणून शिक्षकांकडून मारहाण; घाबरलेली लेकरं जंगलात पळाली अन्..., पालघर ZP शाळेतील घटना.त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेच्या असंवेदनशील कारभारावर नागरीकांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, या घटनेविषयी सविता बांबरे यांनी जव्हार हुन केवनाळे येथे जाण्यासाठी 102 क्रमांकाची रूग्णवाहीका बुक केली होती. मात्र, त्यांनी सुर्यमाळ येथे आल्यानंतर आमले येथे जाण्यासाठी चालकाकडे आग्रह धरला. चालकाने त्यांना आमला गावाच्या फाट्यानजीक नेले, तेथे त्याला आम्ही येथुन पायी घरी जाऊ, असे सांगितल्याची माहीती रूग्णवाहीका चालकाने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिल्याचे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी भाऊसाहेब चत्तर यांनी सांगितले आहे. बाळ आणि प्रसूत महिलेची तब्येत स्थिर असल्याचेही चत्तर यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.