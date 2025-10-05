Palghar Zilla Parishad:'पालघर जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीमुळे इच्छुकांची धाकधुक वाढली'; महिला, ओबीसी आरक्षणाकडे सर्वाचे लक्ष

-भगवान खैरनारमोखाडा: पालघर जिल्हा परिषदेच्या 57 तर 8 तालुक्यातील 114 जागांसाठी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. गतवेळी प्रमाणेच ही 13 ऑक्टोबर ला ही सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे हा माझा मतदार संघ तसेच गाव पातळीवर वर्चस्व गाजवणार्या प्रस्थापीतांची धाकधुक वाढली आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .ग्रामीण भागाच्या विकासाची धुरा असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजु लागले आहे. प्रशासनाने आपली तयारी अंतिम टप्प्यात आणली आहे. त्यादृष्टीने गतवेळी प्रमाणेच याही वेळेस जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या जागांसाठी महिला, आदिवासी जाती, जमाती व ओबीसी आरक्षणाची सोडत 13 ऑक्टोबर ला काढली जाणार आहे..पालघर जिल्हा परिषदेच्या 57 तर तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, पालघर आणि वसई या 8 तालुक्यातील 114 पंचायत समितीच्या जागांसाठी ही आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. आदिवासी जिल्हा म्हणून पालघर जिल्ह्याची ओळख निर्माण करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रस्थापितांनी आपल्या मतदार संघावर वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी गेली वर्षभरापासून रणनीती आखली आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गतवेळी प्रमाणेच तसाच ठेवल्याने, प्रस्थापितांना धक्का बसला आहे. अनेक ईच्छुक तसेच प्रस्थापित ऊमेदवारांनी मतदारसंघ बांधणीसाठी मेहनत घेतली आहे. काही ईच्छुकांनी पक्षांतर करून, नवीन पक्षाचे ध्येय धोरण अंगीकारले आहे..मात्र, महिला व ओबीसी जागांच्या आरक्षणाची सोडत 13 ऑक्टोबर ला होणार असल्याने, प्रस्थापितांची धाकधुक वाढली आहे. काही प्रस्थापीतांनी आपली जागा महिला आरक्षीत झाल्यास आपली पत्नी अथवा जवळच्या व्यक्तीच्या ऊमेदवारीसाठी पक्षात फिल्डींग लावली आहे. तसेच काही होतकरू ओबीसी तरूणांना या आरक्षण संधीमुळे घटनात्मक पदावर निवडणूक, जिंकून आरूढ होता येणार आहे. या संधीची तरण, तरूणी वाट पाहत आहेत..आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या तालुक्यात, ओबीसी तरूण, तरूणींना मागील आरक्षण पध्दतीने सोडत होणार असल्याने, राजकीय क्षेत्रात येऊन, लोकप्रतिनिधी बनण्याची पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि सर्वसाधारण गटातील ऊमेदवारांमध्ये आरक्षण सोडत जाहिर होण्यापूर्वीच स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या आरक्षण सोडतीवर सर्वाचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रातील ईच्छुक ऊमेदवारांची धाकधुक वाढली आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.पालघर जिल्ह्यातील तालुके, जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची संख्या.तालुका जि. प. संख्या पं. स. संख्या.1) तलासरी - 5 - 102) डहाणू - 13 - 263) विक्रमगड - 5 - 104) जव्हार - 4 - 85) मोखाडा - 3 - 66) वाडा - 6 - 127) पालघर - 17 - 348) वसई - 4 - 8.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.