कोकण

Palghar Zilla Parishad:'पालघर जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीमुळे इच्छुकांची धाकधुक वाढली'; महिला, ओबीसी आरक्षणाकडे सर्वाचे लक्ष

Political Buzz in Palghar as ZP Reservation Lottery Nears: आदिवासी जिल्हा म्हणून पालघर जिल्ह्याची ओळख निर्माण करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात प्रस्थापितांनी आपल्या मतदार संघावर वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी गेली वर्षभरापासून रणनीती आखली आहे.
Political Buzz in Palghar as ZP Reservation Lottery Nears; Aspirants on Edge

Political Buzz in Palghar as ZP Reservation Lottery Nears; Aspirants on Edge

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-भगवान खैरनार

मोखाडा: पालघर जिल्हा परिषदेच्या 57 तर 8 तालुक्यातील 114 जागांसाठी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. गतवेळी प्रमाणेच ही 13 ऑक्टोबर ला ही सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे हा माझा मतदार संघ तसेच गाव पातळीवर वर्चस्व गाजवणार्या प्रस्थापीतांची धाकधुक वाढली आहे.

Loading content, please wait...
political
women
election
district
Zilla Parishad
obc reservation
palghar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com