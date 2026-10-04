कोकण

Pali Water Crisis: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पालीत गढूळ व अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा; आरोग्य धोक्यात, 25 कोटींची योजना लालफितीत

Dirty Water Crisis Hits Ashtavinayak Pilgrimage Town Pali: गढूळ पाण्यामुळे पालीकरांचे आरोग्य धोक्यात; पाणीपुरवठा योजनेला लालफितीचा अडथळा
Ashtavinayak Pali Water Crisis Raises Health Concerns as Twenty Five Crore Water Supply Project Stays Pending

Ashtavinayak Pali Water Crisis Raises Health Concerns as Twenty Five Crore Water Supply Project Stays Pending

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-अमित गवळे

पाली: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली शहराला  अशुद्ध व गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असून शुद्ध पाणीपुरवठा योजनेची प्रतीक्षा कायम आहे. पाऊस थांबल्याने अंबा नदीचे पाणी प्रचंड गढूळ झाले आहे.  पालीकरांना थेट अंबा नदीतून कोणतीही शुद्धीकरण प्रक्रिया न करता पाणी पुरवले जाते. नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी, कंपन्यांचे प्रदूषित पाणी, कचरा आणि वाळू उपसामुळे पाणी दूषित झाले असून नागरिक व जीवसृष्टीचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Raigad
district
water supply scheme
Aashtavinayak temple heritage
Marathi News Esakal
www.esakal.com