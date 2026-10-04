Pali Water Crisis: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पालीत गढूळ व अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा; आरोग्य धोक्यात, 25 कोटींची योजना लालफितीत

-अमित गवळे पाली: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली शहराला अशुद्ध व गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असून शुद्ध पाणीपुरवठा योजनेची प्रतीक्षा कायम आहे. पाऊस थांबल्याने अंबा नदीचे पाणी प्रचंड गढूळ झाले आहे. पालीकरांना थेट अंबा नदीतून कोणतीही शुद्धीकरण प्रक्रिया न करता पाणी पुरवले जाते. नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी, कंपन्यांचे प्रदूषित पाणी, कचरा आणि वाळू उपसामुळे पाणी दूषित झाले असून नागरिक व जीवसृष्टीचे आरोग्य धोक्यात आले आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा. सध्या येणारे पाणी इतके गढूळ आहे की त्यातून अंघोळ काय तर कपडे व भांडी सुद्धा घासले जाऊ शकत नाही. पिण्यासाठी वापरणे तर दुरूच. वितरित होणाऱ्या पाण्यावर क्लोरीनेशन किंवा कोणतीही प्रक्रिया होत नसल्याने कित्येक वर्षे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. हजारो नागरिक आणि दररोज येणारे हजारो भाविक यांना नाईलाजाने हेच दूषित पाणी वापरावे लागते. नळांतून अनेकदा जिवंत साप, खुबे, शिंपले, मासे, किडे, तसेच गाळ आणि शेवाळ बाहेर येण्याचे प्रकार घडत आहेत. .वारंवार अर्ज विंनत्या करून देखील अजूनही शुद्ध पाणी पुरवठा योजना सुरु झालेली नाही. दर निवडणुकीला याचे राजकारण करायचे सत्ता मिळवायची आणि पुढे जनतेच्या तोंडाला पाने पुसायची हेच आतापर्यंत पालीकर जनता पाहत आली आहे. मात्र नागरिकांच्या संयमाचा बांध आता फुटत चालला आहे. आता आम्ही न्यायालयात जनहीत याचिका टाकणार आहोत.कपिल पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते, पाली.शुद्ध पाणीपुरवठा योजनेची फाईल मंजुरीसाठी नगर विकास विभाग ३३ (न. वि. ३३) येथे सध्या आहे. तिथे अव्वर सचिव यांची मान्यता मिळाल्यावर एक बैठक होईल, आणि त्यानंतर पुढे मंजुरीची प्रक्रिया होईल. महाराष्ट्रातील अनेक शुद्ध पाणीपुरवठा योजना मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्या सोबतच पालीतील योजनेला सुद्धा मंजुरी मिळू शकेल. .पाली शुद्ध पाणीपुरवठा योजना मंजुरी व इतर विकास कामासंदर्भात मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे. शुद्ध पाणी योजना कार्यान्वित होण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.सुलतान बेनसेकर, उपनगराध्यक्ष पाली नगरपंचायत.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.योजना लालफितीती १९७४ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या या योजनेचा खर्च आता २५ कोटींवर पोहोचला आहे. राजकीय हेवेदावे आणि प्रशासकीय लालफितीत ही योजना अडकली आहे. दर निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे नेते व मंत्री आश्वासन देतात, मात्र परिस्थिती 'जैसे थे'च आहे. २००८-०९ च्या सर्व्हेनुसार ७ कोटी ७९ लाखांच्या निधीतून ही योजना आखली होती. पुढे 'क' दर्जा तीर्थक्षेत्रामुळे १० टक्के लोकवर्गणीची अट शिथिल झाली. २०२२ मध्ये नगरपंचायतीची स्थापना झाल्यानंतर २५ कोटींचा नवा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मात्र अजून तो लालफितीत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.