कोकण

Pali News: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पालीत कचऱ्याची गंभीर समस्या; घंटागाड्या असूनही कचरा उघड्यावर, बेशिस्त नागरीकांमुळे ताप

Civic Cleanliness at Stake in Ashtavinayak Pilgrimage Town Pali: पालीत कचऱ्याची समस्या सुटणार कधी? घंटागाड्या असूनही नागरिकांकडून उघड्यावर कचरा
Maharashtra Pali Garbage Problem Raises Concerns as Open Waste Disposal Continues Despite Door to Door Garbage Collection

Maharashtra Pali Garbage Problem Raises Concerns as Open Waste Disposal Continues Despite Door to Door Garbage Collection

sakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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-अमित गवळे

पाली: प्रसिद्ध अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहरात कच-याची समस्या गंभीर झाली आहे. नगरपंचायत मार्फत शहरांमध्ये घंटागाड्या फिरून देखील काही नागरिक भर वस्तीत रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकत आहेत. परिणामी घाण आणि दुर्गंधीमुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

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