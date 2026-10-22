Pali News: अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पालीत कचऱ्याची गंभीर समस्या; घंटागाड्या असूनही कचरा उघड्यावर, बेशिस्त नागरीकांमुळे ताप

-अमित गवळे पाली: प्रसिद्ध अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली शहरात कच-याची समस्या गंभीर झाली आहे. नगरपंचायत मार्फत शहरांमध्ये घंटागाड्या फिरून देखील काही नागरिक भर वस्तीत रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकत आहेत. परिणामी घाण आणि दुर्गंधीमुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.पालीतील कचरा समस्येवर मात करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी घंटा गाड्या सुरू करण्यात आल्या. सध्या पुरेशा घंटागाड्या कार्यरत आहेत. या घंटागाड्या येथील विविध भागात दररोज निश्चित वेळेत फिरून कचरा गोळा करतात. आठवड्यातून एकही दिवस सुट्टी घेतली जात नाही. अगदी दिवाळीत देखील घंटागाडी नियमित येत होती. मात्र तरीही अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग पडलेले असतात. प्रमुख्याने बल्लाळेश्वर नगरकडे जाणारा मार्ग, जिल्हा परिषद शाळा, आदिवासी समाज भवन शेजारी व त्यापुढे, मधली आळी, राम आळी जुने पोलीस स्थानक, आगर आळी, भाग्यश्री प्लाझा आदी ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकण्यात येतो..घंटागाडी कचरा घेऊन गेल्यानंतर झालेला कचरा काही दुकानदार आणि अनेक नागरिक घरात किंवा सोयटीमध्ये साठवून न ठेवता लागलीच रस्त्यावर टाकतात. तर काहीजण दिवसभर घरी नसल्यास जमा झालेला कचरा रस्त्याच्या कडेला टाकून देतात. परिणामी कचऱ्याची समस्या जैसे थेच राहते. यामुळे नागरिकांसह भाविकांचे आरोग्य देखिल धोक्यात आले आहे. भटके कुत्रे व जनावरे हा कचरा अस्ताव्यस्त करतात. तसेच गुरे-ढोरे व भटके कुत्रे यातून अन्न शोधण्यासाठी जातात आणि हा सर्व कचरा व घाण रस्त्यावर व बाजुच्या गटारात पडते. आणि गटारे तुंबून आणखी समस्या उद्भवते..घातक कचरारस्त्याच्या कडेला टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामध्ये दारूच्या व बियरच्या बाटल्या तसेच घरगुती सामान देखील टाकण्यात येते. या फुटलेल्या दारूच्या बाटल्या प्लास्टिक जनावरे, कुत्रे तसेच माणसांच्या पायाला लागून इजा झाल्या आहेत. या उकिरड्यावर गुरेढोरे व कुत्रे कायम असतात. त्यांच्या पोटामध्ये येथील घातक पदार्थ आणि प्लास्टिक देखील जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या आरोग्यावर देखील परिणाम होतो. .सूचना व माहिती फलकांकडे दुर्लक्षज्या ज्या ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकला जातो त्या ठिकाणी नगरपंचायत च्या माध्यमातून सूचना व माहिती फलक लावण्यात आले आहेत. त्याबरोबरच जे या ठिकाणी कचरा टाकतील त्यांच्यावर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई केली जाईल हे देखील या फलकांवर नमूद केले आहे. मात्र नागरिक या फलकांकडे दुर्लक्ष करून त्याच्या आजूबाजूलाच कचरा टाकताना दिसत आहेत. काही ठिकाणचे माहिती व सूचनाफलक फाटले देखील आहेत. .पाली नगरपंचायतीने स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत पाली शहर कचराकुंड्या मुक्त केले आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांनी आपला कचरा हा येणाऱ्या घंटा गाडीतच टाकावा. जेणेकरून आपले शहर स्वच्छ व सुंदर राहील. हटविण्यात आलेल्या कचरा कुंडीच्या ठिकाणी किंवा इतरत्र कुठेही कोणी कचरा टाकताना आढळल्यास घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार दंडात्मक कारवाई देखील करत आहोत. या ठिकाणी सूचना फलक लावण्यात आले आहेत. तसेच वारंवार सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी शिस्त पाळण्याची गरज आहे.सुलतान बेनसेकर, उपनगराध्यक्ष, पाली नगरपंचायत .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...जे लोक सकाळी सात वाजता कामाला बाहेर पडतात आणि संध्याकाळी सातला घरात येतात त्यांना कचरा टाकायची सोय नगरपंचायतने काय केलेली आहे याबाबत स्पष्टता केलेली नाही आहे. म्हणून कुठेतरी कचराकुंडीच्या इथे ट्रॅक्टरची ट्रॉली ठेवल्यास आणि त्यावर फलक लावल्यास किमान सकाळी सात वाजता बाहेर पडणारे लोक त्यात कचरा टाकून निघून जातील. त्यामुळे रस्त्यावर घाण व दुर्गंधी होणार नाही. ऍड. सचिन कारखानीस, पाली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.