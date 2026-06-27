Pali Flyover Construction Update : 34 ते 35 खांब आणि नवा आराखडा! मुंबई-गोवा हायवेवरील पाली उड्डाणपूल कधी सुरू होणार? समोर आली मोठी अपडेट

पाली (रत्नागिरी) : मुंबई-गोवा आणि मिऱ्या-नागपूर या दोन प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांच्या संगमावर वसलेल्या पाली बाजारपेठेतील बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले (Mumbai Goa Highway Pali Flyover opening date) आहे. या पुलाचे जवळपास ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, लवकरच तो वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. यामुळे पाली परिसरातील नागरिकांसह महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना तीव्र वाहतूककोंडीतून मोठा दिलासा मिळणार आहे..मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात पाली बाजारपेठेतील स्थानिक व्यापाऱ्यांचे मोठे विस्थापन होऊ नये, या उद्देशाने हा उड्डाणपूल मंजूर करण्यात आला होता. २०१७ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने सुरवातीला ३५० मीटर लांबीचा आणि १७ खांबांचा पूल मंजूर केला होता; मात्र, २०२४ मध्ये या रचनेत बदल करण्यात आला. नव्या आराखड्यानुसार प्रत्येकी १० मीटर अंतरावर आणखी १७ खांब वाढवून एकूण ३४ ते ३५ खांबांचा हा पूल तयार करण्यात आला आहे..दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा उड्डाणपूल अखेर पूर्णत्वास येत असल्याने स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. पुलावरील काँक्रिटीकरण आणि डांबरीकरणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, आता केवळ काही मीटर अंतराचे बाजूचे काँक्रिट रेलिंगचे काम बाकी आहे. हे काम आगामी आठवडाभरात पूर्ण होईल, अशी माहिती मिळत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच पाली उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी रितसर खुला केला जाऊ शकतो..Rajapur Nuclear Power Project : 'आता प्रकल्पाला विरोध कराच, समोरून काय करतो ते बघाच..'; खासदार नारायण राणेंचा अणुऊर्जा प्रकल्पावरून विरोधकांना थेट दम.मुंबई-गोवा महामार्गावरील पाली बाजारपेठ येथील उड्डाणपुलाचे कामकाज आता जवळपास पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील स्थानिक व्यावसायिकांना वाहतूक कोंडीमधून दिलासा मिळेल. तसेच महामार्गावरील बहुतांशी अवजड वाहतूक ही उड्डाणपुलावरून जाणार असल्याने बाजारपेठेमध्ये अपघातांचाही धोका कमी होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने या उड्डाणपुलाखालील जागेचे पार्किंग व अन्य दृष्टीने योग्य ते नियोजन केल्यास स्थानिकांचा पार्किंगचाही प्रश्न संपुष्टात येण्यास मदत होईल. तसेच उड्डाणपुलाखालील डाव्या बाजूच्या सेवा रस्त्याची व गटाराची उंची तातडीने कमी करण्याची आवश्यकता आहे. एकूणच या उड्डाणपुलाचा व्यापारी वर्गासाठी निश्चितच फायदा होणार आहे.- समीर जगताप, बाजारपेठ, पाली.Miraj to Mumbai Kisan Rail : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या 75 पैशांत मुंबई तर साडेचार रुपयात दिल्लीला पोहोचणार शेतमाल; पाहा 'किसान रेल'चं भाडं.रहदारीला अडथळा शक्यहा उड्डाणपूल चौपदरी केल्यामुळे त्याची रूंदी तब्बल ३५ मीटर झाली आहे; परंतु, येथील भूसंपादन केवळ ४५ मीटर रूंदीचे असल्याने पुलाच्या दोन्ही बाजूंना अवघे साडेपाच मीटर रूंदीचेच सेवारस्ते (सर्व्हिस रोड) उरले आहेत. याच अरूंद सेवारस्त्यावरून मिऱ्या-नागपूर हा दुसरा राष्ट्रीय महामार्ग जाणार असल्याने, भविष्यात येथे रहदारीला अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.