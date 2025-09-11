कोकण

Raigad News: 'पाली अंबा नदी पात्रात आढळला अनोळख्या व्यक्तीचा मृतदेह'; पोलिसांचा तपास सुरु

Shocking Discovery in Pali: एका अनोळख्या व्यक्तीचा मृतदेह आढळला आहे. या संदर्भात पाली पोलिसांचा तपास सुरु आहे. पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली लागलीच पोलीस अधिकारी व पोलीस या ठिकाणी पोहचले व पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला.
सकाळ डिजिटल टीम
-अमित गवळे

पाली: पाली अंबा नदी पुलाजवळ अंबा नदी पात्रात गुरुवारी (ता.11) सकाळी एका अनोळख्या व्यक्तीचा मृतदेह आढळला आहे. या संदर्भात पाली पोलिसांचा तपास सुरु आहे.

