कोकण

Pali Police: पाली पोलिसांची कार्यतत्परता; हरवलेली बॅग त्यातील चार लाख महत्त्वाचे चेक अवघ्या अर्ध्या तासात शोधून मूळ मालकाला सुपूर्द

Quick Action by Pali Police: दुकानदारांशी आणि येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांशी चौकशी केली असता एका व्यक्तीने ती बॅक उचलून नेल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी तातडीने सूत्रं हलवली आणि त्या व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याचा फोन नंबर मिळवला.
Pali Police officers handing over the recovered bag with cheques worth ₹4 lakh to its rightful owner.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-अमित गवळे

पाली: मुंबईचे रहिवासी प्रमोद गणपत देऊळकर यांना पोलिसांच्या कार्यतत्परतेचा सुखद अनुभव आला. बुधवारी (ता. 24) त्यांची जमीन खरेदीसाठी आणलेली चार लाख रुपये रोख रक्कम आणि बँकेचे महत्त्वाचे चेक असलेली बॅग हरवली होती. मात्र पाली पोलिसांनी ती अवघ्या अर्ध्या तासात शोधून काढत प्रमोद देऊळकर यांना परत केली.

