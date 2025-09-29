Pali Police: पाली पोलिसांची कार्यतत्परता; हरवलेली बॅग त्यातील चार लाख महत्त्वाचे चेक अवघ्या अर्ध्या तासात शोधून मूळ मालकाला सुपूर्द

-अमित गवळे पाली: मुंबईचे रहिवासी प्रमोद गणपत देऊळकर यांना पोलिसांच्या कार्यतत्परतेचा सुखद अनुभव आला. बुधवारी (ता. 24) त्यांची जमीन खरेदीसाठी आणलेली चार लाख रुपये रोख रक्कम आणि बँकेचे महत्त्वाचे चेक असलेली बॅग हरवली होती. मात्र पाली पोलिसांनी ती अवघ्या अर्ध्या तासात शोधून काढत प्रमोद देऊळकर यांना परत केली..या सविस्तर माहिती अशी की प्रमोद देऊळकर यांनी पाली येथील जांभूळपाडा येथे जमीन खरेदीचा व्यवहार केला होता. त्यासाठी लागणारी चार लाख रुपये रोख रक्कम आणि कॅनरा बँकेचे सही केलेले तीन कोरे चेक त्यांनी एका बॅगमध्ये ठेवले होते.बुधवारी (ता. 24) रोजी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास देऊळकर पाली येथील विठ्ठल मंदिर परिसरातून जात असताना त्यांची ही बॅग हरवली. तातडीने त्यांनी पाली पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली. .घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस उपनिरीक्षक अनिल गोसावी आणि पोलीस शिपाई गौरव भापकर यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी देऊळकर यांच्यासोबत ज्या ठिकाणी बॅग हरवली होती त्या परिसराची पाहणी केली. दुकानदारांशी आणि येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांशी चौकशी केली असता एका व्यक्तीने ती बॅक उचलून नेल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी तातडीने सूत्रं हलवली आणि त्या व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याचा फोन नंबर मिळवला. .त्या व्यक्तीला संपर्क साधून विचारपूस केली असता त्याने प्रामाणिकपणे बॅग सापडल्याचे सांगितले आणि ती पोलिसांकडे जमा केली. तपासणी केली असता बॅगेत देऊळकर यांचे चार लाख रोख रक्कम आणि तिन्ही चेक सुरक्षित असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी प्रमोद देऊळकर यांना पोलीस ठाण्यात बोलावून पाली पोलीस निरीक्षक हेमलता शेरेकर यांच्या हस्ते त्यांची बॅग, रोख रक्कम आणि महत्त्वाचे चेक परत केले..पोलिसांनी केलेल्या या जलद कार्यवाहीमुळे आणि मदत करणाऱ्या प्रामाणिक व्यक्तीमुळे देऊळकर यांनी पोलिसांचे आभार मानले. पोलीस पथकाने अवघ्या अर्ध्या तासात ही बॅग शोधून काढल्यामुळे त्यांच्या कामाची प्रशंसा केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.