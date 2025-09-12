Raigad News: 'महागाव-पाली एसटी बसचा ब्रेक फेल'; चालकाच्या प्रसंगावधानतेमुळे अनेक प्रवाशांचे वाचले प्राण, प्रवाशांचा आक्रोश

-अमित गवळे पाली : सुधागड तालुक्यातील महागाव गावावरून शुक्रवारी (ता. 12) सकाळी 8.30 वाजता पालीकडे निघालेल्या एसटी बसचा (क्र. MH20 BL 3847) कवेळे आदिवासीवाडी जवळ वळण व उतारावर अचानक ब्रेक फेल झाला. यावेळी चालकाने प्रसंगावता दाखवत गाडी रस्त्याच्या बाजूला नेऊन थांबवली. त्यामुळे अनेक प्रवाशांचे जीव वाचले. मात्र नादुरुस्त एसटी पुरवणाऱ्या परिवहन महामंडळावर प्रवाशांनी आक्रोश व्यक्त केला. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.या बाबत सविस्तर माहिती अशी की एसटी बस कवेळे आदिवासीवाडी जवळील नागमोडी उतारावर वळणावर पोहोचताच अचानक ब्रेक फेल झाल्याचे चालकाच्या लक्षात आले. बसमधील प्रवासी मृत्यूच्या छायेत असताना वाहनचालक गणेश करमरकर व वाहक रतिलाल गांगुर्डे यांनी अपार धैर्य, प्रसंगावधानता दाखवत गाडी रस्त्याच्या कडेला सुरक्षित थांबवली आणि प्रवाशांचा जीव वाचवला..या घटनेत कोणाला दुखापत झाली नाही मात्र प्रवासी थरथर कापत होते. चालकाच्या धाडसामुळे मोठा अपघात टळला. तथापि, या घटनेनंतर प्रवाशांचा रोष उसळला आहे. ग्रामीण भागातील मार्गावर नेहमीच नादुरुस्त व जीर्ण बसेस पाठवून एस.टी. महामंडळ प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करत असल्याची प्रवाशांनी तीव्र आक्रोश व नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक प्रवासी म्हणाले की, “प्रवास करताना दररोज जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. सुरक्षित प्रवासाचा अधिकार असतानाही महामंडळाने सतत निकृष्ट व जुनी वाहने आमच्यावर लादली आहेत..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.ही केवळ प्रवाशांचा अपमानासमान बाब आहे. अपघात टळला म्हणून महामंडळाला सुटकेचा श्वास सोडता येणार नाही. प्रवाशांचे प्राण धोक्यात घालणाऱ्या अशा बेफिकीर व निष्काळजी धोरणावर तातडीने कारवाई व्हावी, अन्यथा प्रवाशांचा संताप मोठ्या आंदोलनात परिवर्तित होईल, अशी चर्चा प्रवाशांमध्ये रंगली आहे. दरम्यान, वाहनचालक गणेश करमरकर यांच्या धाडसी कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्यांनी जीवावर उदार होत गाडी थांबवली नसती, तर या अपघातात कित्येक बळी गेले असते, असे मत प्रवाशांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.