कोकण

Raigad News: 'महागाव-पाली एसटी बसचा ब्रेक फेल'; चालकाच्या प्रसंगावधानतेमुळे अनेक प्रवाशांचे वाचले प्राण, प्रवाशांचा आक्रोश

Major Accident Averted in Satara: ग्रामीण भागातील मार्गावर नेहमीच नादुरुस्त व जीर्ण बसेस पाठवून एस.टी. महामंडळ प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करत असल्याची प्रवाशांनी तीव्र आक्रोश व नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक प्रवासी म्हणाले की, “प्रवास करताना दररोज जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो.
Mahagaon-Pali ST bus narrowly escapes tragedy after brake failure; driver hailed as hero.

Mahagaon-Pali ST bus narrowly escapes tragedy after brake failure; driver hailed as hero.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-अमित गवळे

पाली : सुधागड तालुक्यातील महागाव गावावरून शुक्रवारी (ता. 12) सकाळी 8.30 वाजता पालीकडे निघालेल्या एसटी बसचा (क्र. MH20 BL 3847) कवेळे आदिवासीवाडी जवळ वळण व उतारावर अचानक ब्रेक फेल झाला. यावेळी चालकाने प्रसंगावता दाखवत गाडी रस्त्याच्या बाजूला नेऊन थांबवली. त्यामुळे अनेक प्रवाशांचे जीव वाचले. मात्र नादुरुस्त एसटी पुरवणाऱ्या परिवहन महामंडळावर प्रवाशांनी आक्रोश व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Mahagaon
accident
Raigad
driver
district
accident case
best bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com